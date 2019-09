Madagascar: Naivo Raholdina - Circoncision de masse dans le Ve arrondissement

Connu pour ses actes de bienfaisance, le député du Ve arrondissement entend mener des œuvres sociales au profit des familles nécessiteuses dans sa circonscription électorale mercredi prochain.

Le parti FAFI V continue ses œuvres sociales « Fanantenana » placées sous la houlette de Hanitriniala qui n'est autre que l'épouse du député Naivo Raholdina. Les œuvres sociales de l'association ont débuté au mois de mai avec la circoncision de masse en partenariat avec la croix rouge Malagasy, le Cosan Analamahitsy et docteur Fidy. Ces actes de bienfaisance qui ont eu lieu dans le Ve arrondissement n'ont pris fin que 28 août dernier à la Clinique Fidy Ambatomainty. Les bénéficiaires ont été surtout constitués par les familles nécessiteuses dudit arrondissement.

Actes de bienfaisance. Cela fait plus de 10 ans que le couple Raholdina a œuvré dans ces actes de bienfaisance, notamment à l'endroit de ceux qui vivent dans la nécessité. Toujours est-il que ces circoncisions de masse sont gratuites. Et les enfants ne sont pas rentrés les mains vides car ils ont eu des jouets, des gâteaux, des biscuits et des macaronis. Sans oublier pour autant les savons qui vont servir pour les enfants circoncis. Le député n'a pas ainsi oublié de remercier la clinique Fidy et Cosan pour leur contribution à cette circoncision de masse. Il en est de même pour le chef de district de cette circonscription qui était également venu sur place.

Aux souhaits des habitants. Faut-il rappeler que cette plateforme regroupant des partis et des associations, tels que le Mapar, le TGV, le MMM, le Freedom, le parti vert et Hiaraka Isika ont soutenu le candidat Andry Rajoelina durant la dernière élection présidentielle. Connu pour ses œuvres sociales dans son arrondissement, Naivo Raholdina entend encore continuer ses activités. FAFI V reste une association qui a toujours essayé de répondre autant que possible aux souhaits des habitants du Ve arrondissement durant ses 12 ans d'existence.