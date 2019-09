Madagascar: Il est temps de - calmer le jeu

La tension qui est montée d'un cran, ce week-end, n'est pas encore retombée.

La convocation par le service chargé de la cybercriminalité de la police de nos consœurs Nadia Raonimanalina et Arphine, ainsi que le placement en garde à vue d'un journaliste de 24 h Mada et du directeur en charge des infrastructures de la commune ont surpris le monde de la presse. L'affaire, si on peut l'appeler ainsi, concerne le survol du stade de Mahamasina par des hélicoptères de l'armée et qui a été rapportée par les médias. Il est peut-être nécessaire de calmer le début de polémique qui est en train de naître et qui ne profitera à personne.

Le communiqué du ministère de la Défense, vendredi soir, a peut-être été mis en ligne un peu tard. Il a précisé que ce survol d'hélicoptères du stade de Mahamasina entrait dans le cadre des exercices de sécurisation des différents sites de la Capitale à l'occasion de la visite du Pape. Les médias avaient déjà publié les photos des aéronefs et chaque organe de presse avait commenté l'information. On aurait pu en rester là, mais cette convocation de journalistes et du directeur des infrastructures de la commune, suivie du placement en garde à vue de deux d'entre eux a jeté un certain froid. On ne peut pas s'empêcher de penser à une manœuvre d'intimidation. Les relations entre le pouvoir central et la commune urbaine d'Antanarivo ne sont pas très cordiales et les frictions entre les deux parties ne font que commencer. Il y a bien évidemment les élections municipales en perspective. Les passe d'armes entre les deux camps débutent à peine, mais il est nécessaire que ce soit un débat digne de ce nom. Il est primordial de le ramener à un certain niveau. Il est plus que temps d'apaiser une polémique qui n'a pas sa raison d'être.