Madagascar: Airtel Madagascar - Poursuite des appuis aux écoles d'adoption

Les élèves des EPP adoptives équipés par Airtel Madagascar.

D'Andranovelona à Fort-Dauphin, Airtel Madagascar réjouit les jeunes élèves de ses écoles d'adoption.

Une manière pour cette entreprise de rester fidèle elle-même, en restant toujours aussi bienveillante et faisant preuve d'une grande générosité autant à l'égard de ses abonnés que de la population en générale.

Leitmotiv

En effet, Airtel Madagascar a procédé, la semaine dernière, à une action sociale des plus remarquables à l'égard des jeunes enfants du fokontany Andranovelona, plus précisément au sein de l'EPP Mahavelona, mais aussi à Fort-Dauphin, chef-lieu de la région d'Anôsy. Dans le cadre des examens officiels pour le Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE), le Réseau des smartphones s'assure ainsi du bien-être de nos petits. Il faut bâtir l'avenir des jeunes en investissant dans leur formation, mais surtout dans leur épanouissement. C'est en partant de ce leitmotiv qu'Airtel Madagascar a rejoint Andranovelona pour apporter de la chaleur en cette période de l'année, où une certaine fraîcheur hivernale règne, le tout en illuminant aussi d'un sourire le visage des jeunes bambins locaux. De même qu'à Fort-Dauphin où plusieurs élèves ont aussi été conquis par la bienveillance d'Airtel.

En effet, fort de ses valeurs qui prônent le respect et la solidarité, ainsi que le dynamisme auprès de nos jeunes, le troisième opérateur mobile mondial a égayé la journée de plus d'une cinquantaine d'élèves dans l'Ecole primaire publique de Mahavelona. Plusieurs vêtements chauds, ainsi que des chocolats ont ainsi été attribués aux jeunes élèves de la communauté pour l'occasion. Cette action sociale de la part d'Airtel Madagascar, qui s'est alors tenu simultanément à Fort-Dauphin aussi où des jeunes élèves ont pu jouir de la bonté et des cadeaux qui leur ont été offerts.

Générosité

Airtel Madagascar préconise la jeunesse comme étant l'atout majeur pour le développement du pays. C'est pourquoi, il privilégie les jeunes élèves de ces dons pour qu'ils puissent passer aisément les examens du CEPE. Proche de sa clientèle, le Réseau des smartphones brille toujours autant par sa générosité. A travers ces actions, il confirme la pérennité de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), en contribuant à l'épanouissement de la population. On rappelle qu'Airtel Africa Limited, la maison mère d'Airtel Madagascar, est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique compte près de 100 millions de clients dans l'ensemble de ses activités.