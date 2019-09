Madagascar: Hélico au stade de Mahamasina - Trois journalistes convoqués à la Brigade criminelle

La journaliste Nadia Raonimanalina (au milieu) a répondu hier à la convocation de la BC.

Tous ceux qui ont publié sur facebook les photos d'un hélicoptère qui a survolé, vendredi dernier, le stade municipal de Mahamasina ont été convoqués à la Brigade criminelle.

L'histoire d'un hélicoptère qui a survolé le stade municipal de Mahamasina, vendredi dernier, a pris une tournure judiciaire. En effet, suite à une plainte déposée par l'Etat major général de l'Armée malgache, le directeur en charge de la Culture au niveau de la Commune urbaine d'Antananarivo Patrick Andriamisa et le journaliste du site d'information 24h Mada Mahery Rabearivony ont été convoqués samedi dernier à la division de la cybercriminalité de la Brigade Criminelle (BC) à Anosy. Le second est inculpé de propagation de fausses nouvelles lorsqu'il a publié sur facebook des photos de l'hélicoptère survolant le stade municipal de Mahamasina et des informations selon lesquelles des Chinois se trouvaient à bord de cet appareil. Par contre, on ne sait pas jusqu'à présent de quoi le directeur au sein de la CUA est exactement accusé. Patrick Andriamisa et Mahery Rabearivony ont été placés en garde à vue après leur première audition de samedi.

Liberté de la presse. Deux autres journalistes ont été convoqués hier à la BC à Anosy. Il s'agit de Nadia Raonimanalina, directrice de publication du journal « Le Quotidien » et de la télévision MBS et de Helisoa Arphine, journaliste du journal « Ny valosoa » et non moins responsable du site « CUA serasera ». Si la première est inculpée d'avoir fourni à 24h Mada les photos et les informations y afférentes, on reproche à la seconde d'avoir publié dans le site « CUA serasera » ces photos. Le président de l'Ordre des Journalistes, Gérard Rakotonirina, a assisté à l'audition de Nadia Raonimanalina. Ce dernier a déploré le fait que la liberté de la presse connaît des entraves ces derniers jours. Après leur audition, Nadia Raonimanalina et Arphine Helisoa ont recouvré leur liberté. Mais, elles sont tenues de revenir aujourd'hui à partir de 10h à la brigade criminelle d'Anosy. Par contre, le directeur au niveau de la CUA et le journaliste de 24h Mada poursuivent leur garde à vue au moment où nous mettons sous presse. « Les journalistes ne sont pas des criminels. On ne voit pas pourquoi on continue de les garder à vue. », a fulminé hier le président de l'Ordre des Journalistes.

Sur fond d'un combat politique. Ces poursuites judiciaires relatives à l'application de la loi sur la cybercriminalité sont engagées sur fond d'un combat politique qui oppose ces derniers temps le pouvoir central à la commune urbaine d'Antananarivo dirigée par l'épouse du président national du TIM Marc Ravalomanana. Ce combat a connu un rebondissement troublant depuis l'examen au Parlement d'une proposition de loi modifiant la loi n°2011-013 portant statut de l'opposition. Au niveau de la CUA, ce combat est déclenché par un blocage procédural sur l'intention du pouvoir central à rénover le stade municipal de Mahamasina. Mercredi dernier, la Présidence de la République a envoyé au stade de Mahamasina deux ingénieurs chinois pour une étude de faisabilité du projet de rénovation, mais ils ont été refoulés par la police municipale faute d'autorisation de l'autorité compétente au niveau de la CUA. Hier, des députés TIM ont dénoncé « une tentative de musèlement de la presse » à travers des poursuites judiciaires.