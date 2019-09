Madagascar: Judo / Championnats de Madagascar cadets et Juniors - JSM et CCS dominent les débats

Le gymnase couvert Soavita était en surchauffe samedi dernier, à l'occasion des championnats de Madagascar junior et cadet de judo. Une bonne préparation avant le tournoi de Capricorne, la dernière compétition pour cette saison.

Des centaines de judokas issus des quinze ligues ont assisté aux championnats de Madagascar du combat individuel, samedi dernier, à Toamasina. Les athlètes du club Capricorne School de Toliara (CCS) ont récolté neuf médailles dont cinq en or, trois en argent et une de bronze. Ses judokas ont gagné trois titres chez les cadets, en l'occurrence avec Emile Hugues, qui a pris le dessus sur Patrick Rakotomanga (ASC) des -50 kg et Aimé Désiré Randriamahaleo qui a pu mettre la pression sur Adolphe Rakotoarivony (JJT) pour les -55kg. François Ronaldino, de la catégorie -60kg a complété le lot des médailles.

Il a éliminé son collègue Ludor Randrianasolo en finale. La quatrième médaille d'or de CCS a été arrachée par Modestine Razafindrambelo, chez les cadettes de -52kg. Elle a écarté Sarobidy Andriamaharo de JSM en finale. Le judo club Saint-Michel est à la deuxième place en arrachant quatre médailles d'or, trois d'argent et une de bronze. Philippe Ramahefarison et Mialy Rakotovelo s'offrent les métaux précieux pour les juniors en -66kg et en -73kg. Lucas Rasoanaivo, de son côté a gagné le titre des cadets de -66kg. Seheno Ihariminonjatovo, l'unique fille de JSM a complété les podiums chez les cadettes de -57 kg. Le club d'ESC n'a pas démérité. Il termine à la troisième place, grâce à Ismaël Rakotonirina chez les Juniors de -60kg, et Ifaliana Andriamifehy chez les filles -52kg.

C'était la troisième grande compétition nationale organisée par la Fédération malgache de judo, après la coupe de Madagascar, et les championnats nationaux des seniors. Le dernier sommet sera le tournoi du Capricorne au mois d'octobre, qui clôturera officiellement la saison.