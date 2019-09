Soudan: L'importance de forêts dans la protection de l'environnement

Al-Obaïd — Le Wali chargé de l'État du Nord-Kordofan, Lieu-Gén. Al-Sadiq Al-Tayb a assuré que les forêts jouent un rôle important et vital dans la protection de l'environnement en répondant aux besoins fondamentaux de l'être humain, les forêts contribuent au produit intérieur brut (PIB) et dans la biodiversité globale par sa richesse dans la vie de l'agriculture et animale.

Lors du lancement de campagnes d'afforestation dans le quartier de Al-Wihda dans la vielle d'Al-Obaïd, en présence du chef de la police de l'État et des hauts officiels, le Wali a ajouté que le Soudan a profité des ressources forestières par impliquer les communautés dans les travaux forestiers, qui contribuent à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions des citoyens tout en préservant l'environnement naturel, en mettant le point sur l'importance de planter des arbres fruitiers au lieu de Neem, en appelant à la même campagnes dans des autre localités des différents États et à la protection et amélioration de l'environnement afin de réaliser le développement durable.

Le représentant de l'Autorité forestière de l'État a expliqué que ces campagnes seront continués afin d'inclure tous les sites ciblés, en révélant sur des arrangements et de préparatifs pour la célébration de la journée d'arbre dans la période à venir.