Afrique: Team Cameroon - Demandez le bilan !

A l'issue de cette compétition, le Cameroun a obtenu cinq distinctions en or, 14 en argent et neuf en bronze.

Comme un cercle qui se ferme, ainsi s'est achevée la 12e édition des Jeux africains à Rabat pour la Team Cameroon. C'est par une médaille d'or que tout a commencé avec Hélène Wezeu en judo. C'est aussi par une médaille d'or que le Cameroun termine sa participation avec celle obtenue samedi dernier par les volleyeurs. Entre-temps, il y aura eu trois autres métaux précieux décrochés par Etienne Nonagni en karaté, Joseph Emilienne Essombe Tiako en lutte et Clémentine Mekeugni en haltérophilie.

On sera passé à côté de l'or dans six disciplines. Au football féminin, au volley-ball féminin, au handball féminin, en haltérophilie avec Jeanne Gaëlle Eyenga Mboossi, Denis Joël Essama Owona et Clémentine Mekeugni face à l'armada égyptienne, en lutte avec Berthe Emilienne Etane Ngolle, en judo avec Vanessa Mballa Atangana et au tennis de table avec Sarah Hanffou. Pour un total de 14 médailles en argent. Les athlètes camerounais sont tombés face à leurs traditionnels bourreaux comme l'Angola en handball. En volley-ball féminin, les Kenyanes animés d'un grand esprit de revanche, ont fait plier les Camerounaises sans Laetitia Moma et Raïssa Nasser. Enfin, il y a eu neuf médailles en bronze.

La plus grande déception reste l'absence de médaille en athlétisme. De la défection d'Auriole Ndogmo, aux contre-performances des espoirs à l'instar de Marcel Mayack II et de Sandrine Mbumi. « Nous avons alignés 11 athlètes, qui étaient tous blessés. Certains l'étaient depuis le stage. Ce qui explique les contre-performances. Nous avons eu plus de sept athlètes en finale. C'est malheureusement la première fois que l'athlétisme rentre des Jeux africains sans une médaille », a regretté Michel Nkolo, le directeur technique d'athlétisme, samedi dernier. C'était au cours de la réunion de débriefing tenue dans l'amphi 6 de l'Université internationale de Rabat, qui abritait le village des Jeux et présidée par le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun (Cnosc), Hamad Kalkaba Malboum. La boxe non plus n'a pas comblé les attentes avec une seule médaille de bronze.