Cameroun: Vacances sans SIDA - Plus de 600 jeunes dépistés à Yaoundé III

L'opération a été organisée jeudi et vendredi derniers par le Cercle des Amis du Cameroun.

500 jeunes étaient visés jeudi, 29 août 2019, au lancement de la campagne de dépistages gratuits du VIH/sida à l'esplanade de la mairie de Yaoundé III à Efoulan. Vendredi vers 13h, les registres affichaient déjà près de 600 tests déjà réalisés alors que l'on n'était pas encore à la clôture. Du coup, l'évènement auquel prenaient part plusieurs membres du Cercle des Amis du Cameroun (CERAC), dont le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguene, a pris des allures de fête. Plusieurs groupes d'animation ont ainsi fait le show au grand bonheur des jeunes réunis sous des chapiteaux. Youyous et acclamations se faisant entendre.

Et au terme de la cérémonie protocolaire de clôture, Mme Abanda, 1er adjoint au maire, n'a pas caché sa satisfaction. «Je tire deux leçons. La première, c'est que les jeunes ont massivement répondu à l'appel du CERAC. Cela veut dire qu'ils aiment leur mère, Mme Chantal Biya. En deuxième lieu, je me rends compte que les jeunes se sentent responsables de leur vie et de l'avenir du pays. »

En effet, le dépistage constitue le premier moyen de prévention du VIH, le passage obligatoire pour la mise sous traitement, mais aussi et surtout, le moyen le plus sûr pour stopper la propagation du virus dans la ville. Et à Yaoundé III, les dames du CERAC ne se sont pas arrêtées au dépistage. Les jeunes ont eu droit à une démonstration du port correct du préservatif masculin, à un exposé sur l'importance du dépistage du VIH et sur la maîtrise de son statut sérologique. Sans oublier que des préservatifs et dépliants leur ont été remis afin d'améliorer leurs connaissances sur la maladie. Marguerite Mbella Mbella, coordonatrice générale adjointe du CERAC, chargée du volet diplomatique a ainsi déclaré : « Je pense que la première dame sera très contente de ce que le CERAC fait. Nous félicitons tous ces jeunes qui sont prêts à se préserver pour ne pas attraper la maladie. »

Ces dépistages gratuits étaient en effet, la contribution du CERAC à la campagne « Vacances sans sida », organisée par Synergies africaines, Ong également créée par l'épouse du président de la République. Avant sa clôture le 11 septembre prochain à Maroua dans la région de l'Extrême- Nord, le CERAC a décidé de s'impliquer. Ceci, avec le concours du Comité national de lutte contre le sida (Cnls), de l'Association camerounaise pour le marketing social (Acms) et de la mairie de Yaoundé III.