Angola: "Loja do pescador" remporte le Grand Prix FIPEA / 2019

Luanda — L'entreprise « Loja do Pescador », vouée à la commercialisation des matériels des pêches, a remporté dimanche à Luanda, le grand prix de la 3ème édition de la Foire Internationale des pêches et de l'aquaculture (FIPEA) / 2019, qui a débuté jeudi dernier (29).

Avec la participation de plus de 100 exposants, dont nationaux et étrangers, l'événement, organisé par le ministère des Pêches et de la Mer, s'est déroulé sous le thème ? Revitaliser le secteur pour le développement".

Lors de la remise des prix, qui a marqué la clôture de l'événement, l'entreprise Loja do Pescador a convaincu le jury et obtenu le plus grand prix de la FIPEA. Avec 10 ans d'existence, cette société se dédie à l'importation et la commercialisation des matériels des pêches artisanale, marine et continentale, des filets, des bateaux, des moteurs, entre autres biens pour la pêche.

Le prix de meilleur stand institutionnel a été attribué à l'Institut National d'Appui à l'industrie de la pêche, tandis que la catégorie de meilleur stand artisanal a été vaincu par la province de Bengo.

La province de Zaire a remporte le prix de meilleur stand de vente du poisson.

Cette édition de la FIPEA a permis de faire une réflexion approfondie sur les nouvelles projections et les objectifs prioritaires pour le secteur des pêches et de la mer, avec des solutions pragmatiques pour imprimer de nouvelles forces d'affaires.

