Congo-Brazzaville: Musique sacrée - David Shamma présente son nouvel opus "Nkembo na nge"

La présentation de l'album qui couronne la neuvième année de carrière de l'artiste a eu lieu, le 31 août dernier, à Brazzaville.

Produit par la maison Apamas production, le troisième opus du frère David Shamma est disponible en version CD et DVD. Il contient sept titres, à savoir " Nkembo na nge" ; "Esengo na motema" ; "Sembola loboko" ; "Yaka" ; "Fongola" ; "Pour toi Jésus" et "Mokangoli". Cet album intervient après les deux précédents qui sont « Aza bolingo » et « A cause de ton amour ».

C'est par la chanson "Ewulaya" (un bonus) de son prochain maxi single que l'artiste a débuté le concert de présentation de l'album "Nkembo na nge". Ce maxi single sera rendu public en février 2020, à l'occasion des dix ans de carrière musicale de l'artiste chantre David Shamma. Puis s'en est suivie l'interprétation d'autres louanges contenues dans cet opus, à la grande satisfaction du peuple de Dieu qui a communié avec le chantre et son groupe.

Prêchant et chantant à la fois, David Shamma n'a cessé de susciter la montée sur scène d'autres chantres venus pour la circonstance, à l'instar de maman Crédo, Stevie Mi, Carine Monka, Fifi Lafleur (compositrice de la célèbre chanson Kaya nga ninga) et le groupe Cetra lobi (qui chante Mets moi au dos).

Par ailleurs, peu avant la montée sur scène de David Shamma, la soeur Stevie Mi et son groupe ont interprété trois chansons: "Merci" (pour remercier l'Eternel), "Gloire" (pour dire à Dieu me voici), puis "Ngonga ya nzambe" (une chanson tradimoderne demandant aux gens d'être à l'écoute du Seigneur et de le servir tout temps). Il en est de même pour le groupe Cetra lobi.

« Je suis très contente, parce que mon frère a pu faire quelque chose pour la gloire de Dieu », a déclaré la soeur Stevie Mi, à l'issue du concert. Et David Shamma de renchérir: « Je me sens tellement bien. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous avons présenté notre album dans les meilleures conditions et le peuple de Dieu est béni ».

Après cette présentation, d'autres sont prévues dans le cadre de la promotion de l'album. La prochaine aura lieu le dernier dimanche du mois de septembre, dans un hôtel de la place. Puis, au mois de novembre, le frère David Shamma et son groupe présenteront l'album " Nkembo na nge" à Pointe-Noire et à Dolisie, avant de se rendre à Kinshasa, en République démocratique du Congo, puis à Libreville, au Gabon.

Notons que ce concert s'est achevé par la séance dédicace et vente de l'opus qui a été consacré par les pasteurs présents à l'événement.