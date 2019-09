Congo-Brazzaville: Vie associative - La Croix-Rouge de Pointe-Noire renouvelle ses instances

À l'issue de l'assemblée générale élective tenue le 1er septembre, à l'hôpital général Adolphe-Sicé, un nouveau bureau a été mis en place avec à sa tête Jean Charles Raphaël Bongo. Ces assises ont été dirigées par Gabriel Goma Mahinga, vice- président national de la Croix-Rouge congolaise.

Après un mandat de cinq passé à la tête de la structure, le bureau sortant a fait le bilan de son action durant les dernières années. Auguste Michel Mababidi ma Mababidi, le président sortant, a lu le rapport moral, dans lequel il a fait ressortir que grâce à l'apport des volontaires et des anciens tels Mme Solange Mouko et le Dr Jean Sylver Aya, la Croix-Rouge départementale a mené des actions diverses. Au moment de passer le témoin, il a souhaité que cette flamme ne s'éteigne pas, avant d'exhorter les membres à plus de discipline, d'abnégation et de volonté. Les rapports d'activités et le rapport financier 2014-2019 ont été également examinés et adoptés après amendements. Quant au projet du plan d'action annuel 2019, il a été mis à la disposition du conseil départemental de gouvernance pour examen et adoption.

Le point saillant de cette assemblée générale a été l'élection du nouveau bureau départemental de la Croix-Rouge. En toute indépendante et responsabilité, les volontaires ont élu comme président, Jean Charles Raphael Bongo. Il est secondé par Jean Paul Ngoubili, le vice-président, tandis que le poste de trésorier général a échu à Yvon Ayangui. Jean Emmanuel Mababidi est président de la jeunesse tandis qu'Aurélie Botelas a été élue présidente genre. Un conseil de gouvernance de Pointe-Noire, composé de vingt-cinq membres, a été également mis en place.

Après avoir remercié l'assemblée générale pour la confiance faite à sa personne, Jean Charles Raphaël Bongo a dit que son action pour les cinq ans à venir va consister à rendre visible la Croix-Rouge départementale, fidéliser les membres, rechercher le siège, tenir la bonne gestion des documents, du patrimoine et des archives sans oublier la consolidation et la solidification des partenariats.

En louant les volontaires pour la pertinence de leurs interventions lors des débats et leur sens de responsabilité, Gabriel Goma Mahinga a ajouté que la Croix-Rouge nationale a toujours un regard attentif sur Pointe-Noire qu'elle compte accompagner dans le développement des micro projets et ne ménagera aucun effort pour cela. « Il faut renforcer cette base pour mériter cette confiance », a-t-il assuré, et de conclure que ce mandat doit être le mandat placé sous l'égide des projets, des programmes et du plaidoyer.

