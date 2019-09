Congo-Brazzaville: Hôpital général Adolphe-Sicé - La direction veut une meilleure gestion des médicaments

Dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de base de la pharmacie hospitalière dans l'établissement sanitaire, une formation a eu lieu du 28 au 31 août. L'activité a réuni, dans la salle de conférence de cet hôpital, les agents de la pharmacie ainsi que ceux de l'administration et des services cliniques.

La formation qui vient d'être organisée est inscrite dans le plan d'action opérationnel 2019 de l'hôpital général Adolphe-Sicé (HGAS). Elle fait suite à une importante dotation en médicaments (de plus de soixante millions francs CFA) dont cet hôpital a bénéficié. Jean Raoul Chocolat, son directeur général, a expliqué : «Nous avons constaté que les malades n'avaient pas toujours accès à des médicaments de qualité. Nous sommes en train de mettre en place le dispositif de base de la pharmacie hospitalière qui est une recommandation de l'OMS. Nous avons, grâce à certains partenaires, obtenu une grande dotation en médicaments dans le cadre du DPAV, donc de la dotation préventive que nous allons payer après-vente».

Plusieurs orateurs sont intervenus lors de cette formation, notamment le Dr Jean Raoul Chocolat; le Dr Max Makoumba-Nzambi, directeur général du Central d'achat des médicaments essentiels et des produits de santé, les Drs Gildas Ngouloubi, Alphonse Awanza et Darcel Okemba Bibeya, respectivement directeur des affaires médicales, pharmacien chef et pharmacien assistant de l'hôpital général Adolphe-Sicé. Elle a porté sur des notions essentielles, à savoir la gestion de la qualité et des ressources humaines à la pharmacie, les locaux et les équipements de la pharmacie, le fonctionnement de la pharmacie hospitalière (les activités de la pharmacie hospitalière), le comité pharmaceutique et thérapeutique de l'hôpital, les horaires d'ouverture et la tarification à la pharmacie (circuit). L'activité a été clôturée par les travaux dirigés sur la gestion des médicaments (depuis l'acquisition des médicaments, la gestion des stocks, la distribution et la dispensation dans services cliniques).

Cette formation a concerné aussi bien les agents de la pharmacie que ceux de l'administration et des services cliniques. «Nous évoluons vers le système intégré, c'est-à-dire les listes référencées des médicaments à prescrire au niveau de l'hôpital. Ce sont ces médicaments qui seront désormais disponibles au niveau de la pharmacie et qui seront dispensés dans les services cliniques. Il faut associer tout le monde. La pharmacie ne peut pas évoluer s'il n'y a pas l'adhésion des personnels des services cliniques et aussi de l'administration», a indiqué Jean Raoul Chocolat.

Pour mettre en place ce système de gestion de médicaments sécurisée et renforcée, l'hôpital général Adolphe-Sicé s'attelle à revoir l'organigramme de sa pharmacie qui va s'occuper des aspects de la qualité des médicaments et de leur gestion, de la gestion du personnel et du matériel. L'hôpital va aussi se doter d'une unité qui s'occupera de l'exploitation, c'est-à-dire de tout le système de recouvrement des coûts, de la dotation des consommables au niveau des services cliniques, des programmes spécifiques, précisément les antiretroviraux, le VIH sida, la tuberculose, le paludisme, les maladies tropicales négligées, la stérilisation ainsi que la gestion des produits sanguins au niveau de l'hôpital.