Tunisie: Biographie de Abdelkrim Zbidi

Tunis, Sept — Abdelkrim Zbidi est né le 25 juin 1950 à Réjiche, gouvernorat de Mahdia.

Abdelkrim Zbidi est titulaire d'un doctorat de médecine de l'université Claude Bernard à Lyon (France), d'une maîtrise de physiologie humaine et exploitations fonctionnelles, d'une maîtrise de pharmacologie humaine, d'un diplôme d'études approfondies en physiologie humaine et d'un diplôme d'études et de recherches en biologie humaine de la même université.

Il a été coordinateur de la formation des techniciens supérieurs de santé à la faculté de médecine de Sousse (1981-1988). Il a aussi occupé plusieurs fonctions à la faculté de médecine de Sousse: chef du département des sciences fondamentales (1982-1989) et professeur hospitalo-universitaire depuis 1987. Il a été aussi chef de service des explorations fonctionnelles à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (1990-1999).

Il a aussi occupé les fonctions de chef de service de physiologie et explorations fonctionnelles, relevant du ministère de la Santé publique (1994-1997), président de l'université du Centre (Sousse, Monastir, Kairouan et Mahdia) de 1995-1999 et doyen de la faculté de médecine de Sousse

(2005-2008).

Abdelkrim Zbidi a aussi occupé le poste de secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie (1999-2000), ministre de la Santé publique (2001), ministre de la Recherche scientifique et de la Technologie (2002) et ministre de la Défense nationale en janvier 2011. Un poste auquel il a été reconduit en décembre 2011 avec la composition du gouvernement de Hamadi Jebali jusqu'au mois de mars 2013. Poste qu'il a brigué une nouvelle fois dans le gouvernement d'union nationale le 6 septembre 2017. Abdelkrim Zbidi a annoncé le 7 août dernier sa démission de ses fonctions de ministre de la Défense, date à laquelle il a déposé sa candidature à l'élection présidentielle anticipée.