Burkina Faso: Opération gratuite de la cataracte au mois de décembre - une mission d'étude d'experts chinois à Ouagadougou

communiqué de presse

La mission a mis son séjour à profit pour tester les appareils devant servir à faire l'opération afin de prendre des mesures palliatives ou correctives au besoin.

Selon le chef de la mission d'étude Chen Kailiang, une technologie de standard internationale sera utilisée pour les opérations.

Contrairement aux autres méthodes traditionnelles, cette technique est très avancée et ne nécessite qu'une petite incisions ; le patient ne sent aucune douleur et elle permet un taux de succès très élevé.

Elle ne nécessite aucune suture. Cette méthode est plus sûr et permet une l'acuité visuelle plus nette et plus durable du patient.

Quant à Monsieur Zhou Jianguo, Assistant du Directeur du cabinet du Président de l'Université médicale de Wenzhou et membre de la mission, il soutient que la cataracte est la principale cause de perte de vue au Burkina Faso et leur action s'inscrit dans une recherche du bien-être social en permettant à ceux qui n'ont pas les moyens, surtout à la couche défavorisée, de se faire opérer de la cataracte.

L'action de cette année envisage d'opérer plus de 200 cas, la mobilisation et l'enregistrement des patients vont commencer dès mi-septembre au Centre national de lutte contre la cécité.

La première action du genre a été effectuée en décembre 2018 à Ouagadougou, 146 patients ont reçu des opérations avec succès.

Ambassade de la Chine au Burkina