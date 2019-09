Burkina Faso: Procès du putsch manqué - Déception et satisfecit après l'annonce du verdict

Serge Bayala, Blessé du coup d' Etat manqué : « Ce verdict encourage à faire des coups d'Etat. Nous nous attendions à ce que la peine soit représentative du crime et qu'il puisse y avoir un rapport de corrélation entre la nature du forfait et la nature de la sanction. Malheureusement cela n'était pas au rendez vous.

Le peuple burkinabè devra patienter et attendre avec tristesse l'avènement d'une justice capable d'être juste elle même.

Le verdict est insatisfaisant et cautionne l'impunité. Quand on regarde la nature et la gravité des actes barbares posés, ce verdict n'est pas à la hauteur. 14 jeunes ont été tués et environ 305 personnes sont atteintes dans leur chair dont certains dans mon cas sont atteints à vie.

Moi je ne pourrai plus courir de toute ma vie et j'avoue qu'un tel verdict me blesse davantage. Et au regard de la gravité des actes qui ont été posés, je pense que c'est une simple caution. Le minimum pour la nature des crimes tels qu'ils ont été caractérisés par la cour c'est la prison à vie ».

Aziz Dabo, Porte parole de la Nafa : « Pour la question de mon leader Djibril Bassolé, je ne suis pas satisfait. Rien ne lui est reproché concernant l'attentat à la sûreté de l'Etat et complicité de meurtre. Par rapport à la trahison, on trouve qu'il est coupable.

Comment quelqu'un qui n'a pas été complice ni auteur peut avoir trahi. Qui a t-il trahi et comment ? Je m'interroge sur ce qui a pu motiver cette décision mais c'est une décision de justice et je la respecte. Il y a des voix de recours et nous allons les apprécier...

Nous osons espérer qu'il y aura une suite favorable par rapport à la question de la santé du général Djibril Bassolé parce que la santé est un droit et c'est primordial. Tout le long du procès, il a été question de réconciliation nationale.

Mon souhait le plus ardent c'est qu'on arrive à transcender toutes ces divergences parce que la situation sécuritaire actuelle nous conduit à nous retrouver pour trouver des solutions idoines pour sortir le Burkina Faso de ce trouble.

La réconciliation, c'est notre souhait au niveau de la Nafa mais il faut une volonté politique et ce sont ceux qui sont au pouvoir actuellement qui peuvent le faire ».

Massourou Guiro, Mouvement "plus rien ne sera comme avant" : « Je suis très satisfait du verdict parce que le peuple a gagné et c'est une étape de victoire. L'essentiel a été dit et nous sommes très contents parce que dans un Etat de droit, il faut éviter la violence.

Ce verdict permettra aux Burkinabè d'aller à la réconciliation et chacun comprendra que dans un pays il faut éviter de prendre les armes contre un peuple.

Ce n'est pas la condamnation qui nous plait mais le fait que le droit ait été dit. Ce qui est arrivé aux deux généraux est normal parce que en tant que général, il faut réfléchir à deux fois avant de s'engager dans des situations ».