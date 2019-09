Tunisie: Basket-Mondial Chine 2019 - Makram Ben Romdhane en larmes après le premier succès tunisien en coupe du monde

Guangzhou (Chine) — - Dès le coup de sifflet final du match Tunisie-Iran remporté par le cinq national (79-67), le joueur tunisien a éclaté en larmes exprimant sa joie de voir la Tunisie obtenir finalement son premier match de coupe du monde.

« Je ne peux pas décrire ma grande satisfaction et ma fierté d'atteindre ce palier. Enfin nous récoltons les fruits d'un travail de longue haleine et les fruits de notre discipline. C'est un exploit collectif auquel ont contribué joueurs, staff technique, dirigeants, ... », a-t-il déclaré à l'envoyée spéciale de l'agence TAP à Guangzhou.

«C'est notre premier objectif atteint car on espérait dès le début rempoter ce match qui relancerait nos chances dans la course pour la deuxième place qualificative pour le second tour», a ajouté le joueur tunisien.

Même s'il n'était pas le best player du match, titre qui est revenu à son coéquipier Salah Mejri (22 bus), Ben Romdhane (2,4 m) a été le Tunisien qui a le plus joué au cours de cette rencontre. Il a également tourné en 14 points, 4 rebonds offensifs, 2 rebonds défensifs et 5 assists.

Avec les 14 buts marqués, dont 2 sur des paniers de 3 points et 6 de 2 points, il a permis au cinq national de maintenir son avance sur les Iraniens, emmenés par le colosse Hamed Haddadi.

« Je suis satisfait de ma performance ainsi que de celle de toute l'équipe. J'espère rencontrer la même réussite face au Porto Rico. Mais il faut faire preuve de la même détermination et de la même concentration pour battre cette équipe qui tentera à son tour de se racheter après sa défaite face à l'Espagne (ndlr : 63-73).

Auteur d'une belle prestation également face à l'Espagne, Makram Ben Romdhane a bien confirmé aujourd'hui son statut de pilier de l'équipe nationale tunisienne.

L'ailier fort du cinq national qui figurait parmi le groupe ayant fait son baptême du feu avec la compétition mondiale en 2010 en Turquie, alors qu'il était l'un des plus jeunes joueurs de cette édition, puis en 2012 aux jeux olympiques de Londres, est aujourd'hui heureux de renouveler l'aventure à l'âge de 30 ans, mais avec des ambitions plus sérieuses.

« Le Gladiateur » ne cesse en effet de rappeler que «la Tunisie n'est pas venue en Chine pour faire de la figuration, mais plutôt pour gagner des matches et montrer qu'elle a bien progressé ».

« Nous avons acquis de l'expérience, nous ne manquons pas de talents, nous sommes les champions d'Afrique, nous sommes bien encadrés et bien entourés, donc tous les ingrédients sont là pour faire un bon mondial ».

Même si les débuts ont été laborieux face à l'Espagne (101-62), le joueur qui vient de passer une saison au sein du club francais de Saint-Charmond, ne semblait pas désarmé. « C'était prévu face à l'Espagne, avec son armada de joueurs évoluant en NBA et à l'EuroLigue, quoique nous avons fait une excellente première mi-temps, mais rien n'est impossible quant aux deux autres matches face à l'Iran et le Porto Rico », avait-il déclaré avant la confrontation de lundi.

« La lutte pour la deuxième place du groupe qualificative au second tour est toujours ouverte, rien n'est donné d'avance surtout que les trois équipes concernées se valent et partent avec les mêmes chances de qualification», dit-il.

Parlant du principal atout du cinq national, Ben Romdhane se réjouit de l'esprit de solidarité qui règne au sein du groupe.

« La plupart des joueurs évoluent ensemble depuis une dizaine d'années, on se connait parfaitement, on est uni et solidaire, et c'est ce qui fait notre force ».

Evoquant ses liens avec ses coéquipiers, le joueur charismatique affirme qu'il entretient de très bonnes relations avec tous les joueurs. « On se respecte, il n'y a pas de grand joueur ou de petit joueur. On se complète, c'est comme une famille qui est unie autour d'un seul objectif : honorer les couleurs nationales ».