Afrique de l'Ouest: Exportations - L'Europe, premier client de l'UEMOA, l'Asie progresse

Dakar — L'Europe est demeurée en 2018 la principale destination des exportations des pays de l'UEMOA, qui a également vu progresser ses ventes vers le continent asiatique.

"Les biens de l'Union sont destinés pour près de la moitié à l'Europe, avec 43,7% du total des exportations de l'UEMOA, dont 25,0% pour l'Union européenne et 18,7% pour les autres pays européens", indique le Rapport sur le commerce extérieur de l'UEMOA en 2018.

Les principaux clients de l'Union restent la Suisse, les Pays-Bas et la France, avec respectivement 17,5%, 6,5% et 5,8% des exportations au cours de la même année.

Les ventes d'or ont fait bondir les ventes extérieures de biens de l'Union vers l'Europe de 1,5%, avec 5.570,1 milliards en 2018 contre 5.488,6 milliards en 2017.

Bien qu'étant encore loin derrière l'Europe, l'Asie a vu la part des exportations de marchandises de l'Union augmenter, passant de 20,1% en 2017 à 23,0% en 2018. "Par pays, les ventes sont destinées principalement à l'Inde et à la Chine, dont les poids relatifs sont respectivement de 7,3% et 2,2% en 2018", détaille le rapport.

L'UEMOA exporte pour l'essentiel vers le continent asiatique de l'anacarde (29,7%), du coton (25,5%), de l'or (11,2%), du cacao (9,3%), du caoutchouc (5,3%), de l'amande de karité et d'autres oléagineux (1,6%), ainsi que des produits chimiques (1,4%).

"L'anacarde, les produits chimiques et l'or sont principalement expédiés en Inde, avec des parts respectives de 35,6%, 38,3% et 8,7% des ventes extérieures totales de ces produits.

Quant à l'amande de karité et aux autres oléagineux, leurs destinations sur ce continent sont essentiellement la Chine et l'Inde avec des parts respectives de 9,3% et 2,9%."

Mais l'Afrique demeure toujours "la deuxième destination des exportations de l'UEMOA", dominées par l'or (17,3%) destiné notamment à l'Afrique du Sud, les produits pétroliers (14,7%) qui vont surtout au Nigeria, et les produits chimiques (7,5%).

"La part des ventes extérieures à destination du continent africain s'est établie à 24,4% en 2018, contre 27,5% en 2017, soit un recul de 3,1 points."

Les produits de l'Union exportés vers les autres Etats de la CEDEAO hors UEMOA sont principalement orientés vers le Nigeria et le Ghana, avec des parts respectives estimées à 74,0% et 14,4% en 2018.

Comme les exportations vers le reste de l'Afrique, celles destinées à l'Amérique ont aussi chuté de 0,7 point par rapport à 2017 en s'établissant à 7,1% en 2018.

"Les proportions des exportations en direction des Etats-Unis et du Brésil sont ressorties respectivement à 4,9% et 0,4% en 2018, contre 5,6% et 0,3% en 2017.

Les exportations de l'Union à destination du continent américain sont composées de cacao (55,8%), de produits pétroliers (25,0%) et de caoutchouc (7,0%)."