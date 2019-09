Congo-Brazzaville: Célébration - La Journée internationale de la charité ignorée par certaines associations

Depuis 2012, la communauté mondiale fête, le 5 septembre de chaque année, la journée de la charité qui vise à rendre le monde meilleur par des actions humanitaires.

A trois jours de l'événement, quand on pose la question à certaines responsables des associations accomplissant des actions de charité évoluant à Pointe-Noire, ils disent être ignorants de cette journée mais pensent tout de même que celle-ci est une bonne chose. « Sans les gestes de solidarité, d'altruisme et de partage, que serait le monde ? Nous faisons ces actions sans savoir qu'une telle journée existait. Et si tel est le cas, cela ne peut que nous renforcer dans nos gestes pour subvenir aux besoins des personnes vulnérables et démunies, notamment les enfants de la rue, les personnes de troisième âge et les sinistrés de toute nature », ont-ils déclaré.

En effet, à travers cette journée, les Nations unies invitent tous les États membres et toutes les organisations internationales et régionales à encourager la charité par des activités pédagogiques et de sensibilisation. L'assemblée générale des Nations unies aurait fait le choix de cette date en mémoire de la date anniversaire de la disparition de Mère Teresa en 1997. Mère Teresa était une religieuse et missionnaire catholique d'origine albanaise. En 1928, elle s'est rendue en Inde où elle a soigné les pauvres, les malades, les orphelins et les mourants, en créant des hospices et des centres d'hébergements pour les plus démunis et les sans-abri. Mère Teresa a été proclamée sainte le 4 septembre 2016 par le pape François et le 5 septembre de chaque année a été choisi pour l'honorer.

Selon les Nations unies, vivre en dessous du seuil de pauvreté signifie que les gens ont un revenu insuffisant pour répondre adéquatement à leurs besoins fondamentaux. Ces besoins peuvent être le travail, les vêtements, de l'eau potable, l'alimentation saine, le logement convenable, l'éducation décente et l'accès aux soins de santé. La journée internationale de la charité encourage toutes sortes d'initiatives, engageant à aider les autres bénévolement se trouvant dans les situations de précarité. Ban Ki-moon, l'ancien directeur de l'Organisation des Nations unies, déclarait dans le cadre de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement : « Nous ne pouvons sous-estimer le rôle de la charité. Le fait de donner peut atténuer les impacts des crises humanitaires, améliorer les services de santé publique, l'éducation, le logement et la protection des enfants. De plus, cette journée est une occasion de promouvoir les droits des plus défavorisés afin qu'ils puissent trouver leur place dans la société ».

Vu l'ampleur des catastrophes naturelles à travers le monde résultant parfois des changements climatiques, le rôle combien appréciable de cette journée s'affirme de plus en plus. Et à travers le Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté en septembre 2015, les Nations unies appellent au renforcement de l'esprit de solidarité mondiale, particulièrement à l'endroit des plus pauvres et des plus vulnérables.

Signalons que Mère Teresa est née le 26 août 1910 à Skopje ( actuelle Mécédoine) et décédée le 5 septembre 1997 à Calcutta en Inde. Elle était une religieuse albanaise et indienne. Agnès Gonxha Bojaxhiu, alias Mère Teresa, était issue d'une famille de paysans catholiques. Prix Nobel de la paix en 1979, elle a été canonisée le 4 septembre 2016 à Rome (Italie) par le pape François.