Congo-Brazzaville: Urbanisation - Lancement de la troisième phase du PPAB

La troisième phase du Programme participatif d'amélioration des bidonvilles (PPAB) lancée récemment repose sur une nouvelle approche qui consiste en la maîtrise et la gestion de l'environnement.

Il y a quelques mois, la mairie de Pointe-Noire avait signé un protocole d'engagement financier avec ONU-Habitat. Les deux parties avaient élaboré un plan d'action de mise en œuvre des projets transformateurs des quartiers précaires pilotes du kilomètre 4, notamment ceux situés dans l'arrondissement 1, Emery-Patrice-Lumumba, et Mbota dans l'arrondissement 4, Loandjili. Le projet vise, entre autres, à améliorer le cadre de vie de la population et son milieu urbain, à contribuer à la réalisation des programmes d'occupation urbaine et à la construction de l'habitat social.

Ce programme qui est entré dans sa troisième phase connaît une nouvelle impulsion, la maîtrise et la gestion de l'environnement. Et pour permette aux acteurs impliqué dans ce projet de s'arrimer à cette nouvelle stratégie, un atelier de formation a été organisé au siège social de la mairie centrale de Pointe-Noire. L'activité a permis aux participants, notamment aux chefs de quartier kilomètre 4 et de Mbota, aux représentants des communautés ainsi qu'à la société civile de se former sur les mécanismes de gestion et de développement de leur environnement.

Cet atelier s'est déroulé sous les auspices de François Mikala, conseiller du maire et point focal en la matière, qui avait à ses côtés, Jean Jacques Diella, directeur départemental de la Construction, de l'habitat et de l'urbanisme, rapporteur du projet et Ana Cubillo, représentante ONU-Habitat en République du Congo. Notons que l'ONU-Habitat est une agence spécialisée des Nations unies créée en 1978 avec pour siège Nairobi. Son but est de promouvoir des villes de développement durable et fournir des abris pour tous. Ce protocole entre les deux parties a été signé par Jean François Kando, maire de Pointe-Noire, et Maimunah Mohd Sharif, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).