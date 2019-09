Soudan: Forum consultatif des tribus Al-Jwama'a et Al-Kababish

Al-Obeid — - Le Wali de l'Etat du Nord-Kordofan, le Maj-Gén. Al-Sadeg Al-Taieb Abdallah, s'est adressé Lundi à la séance d'ouverture de la réunion consultative entre les tribus Al-Jwama'a et Al-Kababish, en présence de responsables du Gouvernement, de Dirigeants de l'Administration Publique, de Dirigeants de l'Administration Civile ; d'Emirs et de Maires.

Au début de la Session, l'Ing. Tareg Amin Abou Al-Bishr, Chef du Comité Technique chargé des questions relatives à la Région d'Al-Hamra, a évoqué les réunions tenues par le Comité avec les Parties au Conflit et les Visites sur le terrain du Site Litigieux de la Région, ainsi que les mesures prises pour atteindre ce Forum.

Le Secrétaire Général du Gouvernement de l'Etat, Moussa Ali Ibrahim, a évoqué le rôle joué par le Comité Technique pour s'informer sur le terrain et siéger avec tous les Secteurs Désignés et définir les cadres sur lesquels ils sont basés conformément aux Procédures de la Loi sur les Collectivités Locales.

De leur côté, les Dirigeants de l'Administration Civile d'Al-Kababish, d'Al-Jwama'a et Dar Hamed Ali ont souligné l'esprit de Coexistence Pacifique et de Cohésion Sociale entre toutes les Communautés de la région de Hamra et œuvré pour le Rétablissement de la Sécurité et de la Stabilité dont jouissait l'Etat.

En outre, le Wali du Nord-Kordofan a appelé à la Sincérité et à la Bonne Volonté envers Allah, le Tout Puissant, et il a souligné l'importance de la Coexistence Pacifique entre les Composantes de la Société et œuvrer pour l'Unité et la Cohésion du Tissu Social et réaliser la Sécurité de la Communauté pour faire avancer l'Etat et fournir des Services aux Citoyens, soulignant la mise en place d'un Conseil de Sages comprenant tous les Dirigeants de l'Administration Civile, en vue de régler tous les problèmes de la Communauté.