Afrique: Politique de la concurrence - La Banque mondiale publie un nouveau rapport sur le Sénégal

La Banque mondiale a rendu publique, une nouvelle publication. Elle est intitulée «Sénégal : de meilleurs marchés pour tous grâce à la politique de la concurrence ».

S'appuyant sur la Trousse à outils d'évaluation des politiques de concurrence et des marchés du Groupe de la Banque mondiale, la présente évaluation vise à répondre aux besoins de réforme microéconomique du pays et à identifier des solutions pro-concurrence viables pour améliorer les résultats des initiatives gouvernementales en cours.

«Plus spécifiquement, le présent rapport passe en revue l'état des politiques de concurrence et leur efficacité pour la promotion de marchés fonctionnels et une allocation plus efficace des ressources au Sénégal », lit-on dans le document consulté par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Il donne un aperçu du caractère restrictif des réglementations et des politiques gouvernementales qui affectent les marchés de produits dans l'économie et dans deux secteurs sélectionnés (secteurs de l'arachide et des télécommunications) ainsi que de l'efficacité du cadre concurrentiel et antitrust.

Une concurrence accrue est possible via un cadre de politique de la concurrence détaillé qui comprend un ensemble de politiques et de lois veillant à ce que la concurrence sur le marché ne soit pas restreinte de manière à réduire le bien-être économique.