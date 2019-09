Cote d'Ivoire: Obsèques de Dj Arafat - L'hommage émouvant des "chinois" et de toute la nation au roi du coupé décalé

Pleurs, souvenir, danse... L'ambiance était au recueillement, dans la nuit d'hier à aujourd'hui au stade Houphouët-Boigny. Pour l'ultime hommage à Dj Arafat, plusieurs dizaines de milliers de « Chionis », les fans du roi du coupé décalé, ont pris d'assaut les travées de cette enceinte sportive pour honorer la mémoire de leur idole, à travers ce qu'il savait mieux faire : la musique.

Ainsi, sous le regard attentif de plusieurs autorités du pays dont les ministres Hamed Bakayoko, Kandia Camara, Maurice Bandaman, Adama Bictogo... et des membres de la famille de Dj Arafat dont sa veuve, sa mère et ses enfants, ils ont chanté et dansé au son des chansons certes de Dj Arafat, mais également fait le show avec une ribambelle d'artistes d'ici et d'ailleurs.

Pour l'occasion, plusieurs artistes internationaux avaient effectué le déplacement entre autres Koffi Olomidé, Fally Ipupa, J.Martins, Extra-Musica, Davido, Dadju, Naza, Sidiki Diabaté qui a offert son disque de platine à Yôrôbô, Dibi Dobo, Mokobé, Tenor, Oudy 1er...

Entre témoignages, diffusion de ses chansons et prestations enlevée, la grande famille des artistes (Ivoiriens et Africains) ont communié avec les « Chinois » qui vouaient un attachement indéfectible au défunt.

Le stade, qui affichait presque complet, est resté en ébullition toute la nuit... Avec en prime des chansons en hommage à Yôrôbô, un flash-back sur les moments forts de sa brève carrière, des témoignages.

Le tout, dans la discipline et la sécurité assurée par 6500 forces de l'ordre. Peu avant le début officiel de cette soirée d'hommage, peu après 22h, le ministre de Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman avait, au nom du président de la République et du gouvernement, présenté les condoléances de l'Etat de Côte d'Ivoire à la famille de « Commandant Zabra », et aussi salué l'apport inestimable de Dj Arafat au rayonnement international du coupé décalé.

« Arafat n'a pas créé le coupé décalé, mais il l'a fait connaître mondialement. Il a fait sortir le coupé décalé des bars et des boîtes de nuit pour l'imposer dans la rue et les stades là où il a toujours prospéré» a indiqué le ministre Bandaman.

Comme lui, le ministre d'Etat Hamed Bakayoko, parrain de l'artiste, a loué le génie et les grandes qualités humaines de Dj Arafat. Il a aussi promis de prendre soin de sa famille.

Ce matin, toujours au stade Félix Houphouët-Boigny, Dj Arafat sera décoré dans l'Ordre national, lors de la levée de corps.

Ensuite, la dépouille du chanteur prendra la direction du cimetière de Williamsville, où l'icône du coupé décalé sera conduit dans sa dernière demeure, située sur la gauche du cimetière, juste à l'entrée de cet établissement mortuaire, à 30 m de la tombe de Douk Saga, le créateur du coupédécalé, disparu en 2006. La séparation sera, naturellement, dure. Très dure même. Repose en paix champion.