Cote d'Ivoire: Délégation Pdci-Rda Adjamé 2 / Le député Konan Marius aux militants - « Préparons-nous à avoir nos documents pour aller voter »

Rôle des sections et des structures spécialisées dans la reconquête du pouvoir d'Etat en 2020" tel est le thème d'une conférence de haut niveau organisée et animée, dimanche dernier, par le délégué Pdci-Rda d'Adjamé 2, Dosso Aboubakari.

Ce thème a été développé par le député Konan Koffi Marius, délégué Pdci-Rda d'Attiégouakro. C'est un double événement qui a été aussi marqué par l'installation du bureau de cette nouvelle délégation. Le bureau, fort de 20 membres, a été investi par l'ancien maire d'Adjamé, Demblé Lassina, vice-président du Pdci-Rda.

Cette rencontre a fait l'objet d'une forte mobilisation des militants Pdci d'Adjamé au siège du parti, plein comme un œuf.

Les militants ont été édifiés sur la marche du Pdci et l'actualité nationale marquée par la situation sociopolitique. Marius Konan a disséqué le thème sous tous ses angles. Par approche pédagogique, ce juriste de formation a défini d'abord les notions et concepts, explicites comme implicites.

Ensuite, le délégué d'Attiégouakro a fait montre de sa grande expérience du fonctionnement des sections, leurs missions et leurs obligations. « Tous les responsables du parti doivent avoir le règlement intérieur. La première mission est celle de la mobilisation. Les sections doivent se positionner comme le relais du délégué.

Vous devez vous réunir tous les mois. Le secrétaire général doit être suffisamment informé, savoir les grandes lignes de l'orientation du parti.

Il doit aller à l'information. C'est lui qui titille le délégué. Les secrétaires généraux de sections, les Comités de base et les structures spécialisées constituent l'armée du parti.

N'attendez pas que le délégué vous convoque » a exhorté le conférencier. Il ne s'arrête pas là. Le député a aussi parlé des questions électorales. Il a relevé le rôle éminemment important des secrétaires généraux de sections et les structures spécialisées dans l'organisation du scrutin. « Nous devons sécuriser notre environnement électoral.

Le secrétaire général doit être proactif. Il doit anticiper sur les choses à venir. 6 mois avant les élections, les secrétaires généraux de sections doivent mettre à la disposition des délégués des militants actifs pour la supervision, des militants capables de capter l'information qui sort du bureau de vote.

Vous êtes des hommes de terrain. Préparons-nous à avoir nos documents pour aller voter. Quand on aura le pouvoir, on va faciliter la vie aux Ivoiriens » a-t-il insisté. Le parlementaire a condamné la sortie du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, sur l'adoption et la promulgation de la loi sur la Cei.

La déclaration du président de la Commission de l'Ua est nulle et de nul effet. Il s'immisce dans un problème qui n'est pas le sien. Ce n'est pas son domaine.

On lui demande de s'occuper des gros problèmes de l'Union » a-t-il expliqué. Marius Konan a tenu à rassurer la base Pdci d'Adjamé que la haute Direction travaille à dénouer les obstacles au sommet.

« Il y a des questions de sommet et il y a des questions qui sont purement de la base. Les grosses questions de l'Etat sont traitées par la Direction du parti et les questions de la base sont celles de la mobilisation, l'animation et l'information. » a-t-il conclu. La délégation Pdci d'Adjamé 2, selon le délégué Dosso, comprend 16 sections.