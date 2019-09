Congo-Kinshasa: [Rencontre décisive avant le grand oral] Ilunga-Guterres - «Mêmes perspectives» pour un programme de développement inclusif en RDC

Pour son étape de Kinshasa, Antonio Guterres a rencontré les principales autorités du pays. Le patron de l'ONU a séjourné pendant trois jours en RDC où il a atterri le 31 août dernier à Goma, dans la province du Nord-Kivu.

Il a passé au scalpel la situation générale du pays, principalement dans les secteurs de la sécurité, de la santé avec l'inquiétante épidémie d'Ebola mais également, sur les diverses formes de collaboration entre les Nations Unies et la République Démocratique du Congo. Ce lundi 2 septembre 2019, M. Guterres a été reçu par Sylvestre Ilunga, à l'Hôtel du gouvernement. "Le Premier ministre va se présenter à l'Assemblée nationale ce mardi. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui sur les différents aspects de coopération à la suite de la réunion que j'avais avec le Président de la République", a-t-il déclaré.

Cette visite intervient après ses échanges avec le chef de l'Etat Félix Tshisekedi et les présidents de l'Assemblée nationale et des groupes parlementaires quelques heures plus tôt. "Les Nations Unies n'abandonneront pas le peuple congolais", a lâché le Secrétaire général.

Au sortir de sa rencontre avec le chef de l'exécutif qui sera entendu cet après-midi par les élus nationaux, Antonio Guterres a laissé entendre qu'ils ont exactement "les mêmes perspectives sur les besoins d'améliorer notre travail en matière de sécurité, de santé notamment, dans la lutte contre Ebola, mais aussi de créer les conditions pour que la République Démocratique du Congo puisse consolider sa démocratie, ses institutions, et en même temps avoir un programme de développement inclusif et durable, et de réponses aux besoins sociaux de la population".

Le rendez-vous déterminant

Ilunga Ilunkamba va donc défendre le programme du Gouvernement dont les axes prioritaires tournent autour de l'amélioration des conditions de vie du congolais. Sans oublier les principaux maux qui gangrènent l'administration nationale et les finances qui sont presqu'à la traine. Le numéro Un de l'ONU martèle ici sur le fait que "notre rôle est un rôle d'appui, le leadership et la direction politique doivent être faits par les autorités congolaises".

Il appartient, en effet, aux dirigeants du pays de fournir le plus d'efforts dans ce laborieux exercice de redressement de la nation.

Arrivé plus de sept mois après la tenue des élections de décembre 2018, débouchant sur la première passation pacifique du pouvoir dans l'histoire du Congo, M. Guterres constate un vent d'espoir qui souffle en RDC, et qu'il y a une opportunité à saisir. Il lance pour cela un appel à la communauté internationale à saisir cette opportunité et à appuyer le peuple congolais et les autorités dans le renforcement des institutions, le développement durable et inclusif, la sécurité, la réponse aux problèmes humanitaires.

Ebola au centre de débats

Concernant la maladie à virus Ebola, Antonio Guterres reste inquiet, persuadé que la RDC a toujours besoin de l'ONU pour y faire face. Ebola frappe actuellement la ville de Beni dans le Nord-Kivu, où des centaines de civils ont été massacrés depuis 2014 par la milice d'origine ougandaise des Forces démocratiques alliés (ADF). Ces derniers tuent dans les campagnes et parfois dans les villes, malgré la présence des Casques bleus et de l'armée congolaise dans la région.

Cette visite du patron de l'ONU était l'occasion pour les officiers congolais, les autorités locales et les habitants de Beni de l'interroger sur l'inaction des Casques bleus. M. Guterres a promis d'améliorer la coordination des Casques bleus "avec les Forces armées de la République Démocratique du Congo pour faire face de manière plus efficace à la menace du terrorisme".

Côté humanitaire, ce dernier a déploré que seuls 15% des promesses d'aide à la RDC aient été honorées cette année notamment, pour faire face à l'épidémie d'Ebola. Dans son plaidoyer pour la RDC, il n'a fait aucune annonce précise, à part l'organisation d'une conférence avec le gouvernement congolais sur Ebola et la santé en novembre, probablement à Goma. Les regards sont maintenant tournés vers New York, où le Conseil de sécurité doit renouveler d'ici le 1er janvier 2020 le mandat de l'ONU en RDC.

Il sied de rappeler qu'au mois de mars dernier, l'ONU avait renouvelé son mandat en RDC jusqu'au 31 décembre, le temps de laisser les nouvelles autorités s'installer et de réfléchir au désengagement progressif des Casques bleus.

Le renouvellement de la mission de l'ONU envisagé

Pour ce qui est du secteur sécuritaire, le Secrétaire général de l'ONU a affirmé, au 2ème jour de sa visite en RDC, que la Monusco a un rôle très important à jouer en RDC. Le 1er septembre, depuis la commune rurale de Mangina, en territoire de Beni où il visitait dimanche le Centre de traitement d'Ebola, António Guterres a dit compter sur le Conseil de sécurité pour le renouvellement du mandat et la revue stratégique de la MONUSCO, afin de permettre à cette Mission de l'ONU de servir encore davantage le peuple congolais. "C'est une décision, naturellement du conseil de sécurité, mais c'est mon avis que la MONUSCO a un rôle très important à jouer en RDC", a-t-il assuré.

Pour le moment, précise-t-il, je pense qu'on doit faire une révision stratégique, qui est en cours, pour améliorer ce que la MONUSCO fait, pour la rendre plus utile au peuple congolais dans tous les domaines sécuritaires, mais aussi dans le domaine politique.