Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko - "Arafat était un grand artiste, il avait un génie"

L'hommage émouvant d'un père à son fils. De retour de voyage, hier, le ministre d'Etat, ministre de la Défense s'est rendu au domicile de Dj Arafat, situé à Cocody-Angré Groupement 4000. Pour apporter sa compassion à la famille de celui qu'il considérait comme son fils, et avec qui il avait une relation forte.

Et aussi prendre toute sa place dans les funérailles du roi du coupé décalé. «La mort d'Arafat est cruelle pour nous et elle l'est d'autant plus pour moi. Je souffre de l'idée que je ne vais plus l'entendre. Car, il était un fils pour moi.

Je l'aimais beaucoup, je me comportais en père et aussi en fan. Arafat m'a donné beaucoup de considération. J'aimais sa personnalité et être avec lui.

Il avait beaucoup de générosité en lui, c'est quelqu'un qui aimait s'assumer. Ce qui ne lui plait pas, il ne le faisait pas», a confié, d'une voix étreinte par l'émotion, le ministre Hamed Bakayoko.

Pour lui, si le monde de l'art se mobilise aujourd'hui pour Dj Arafat, c'est qu'il avait quelque chose de particulier.

Et Hamed Bakayoko de poursuivre : «C'est une grosse perte pour la culture ivoirienne et africaine. Arafat était un grand artiste. Il avait un génie et l'a exprimé pour le pays. C'était un ambassadeur pour la Côte d'Ivoire. Il faut respecter ceux qui ont apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire.

Quand Dieu vous donne un grand génie, il peut avoir des attitudes et des excès que d'autres ne peuvent pas apprécier. La puissance que Dieu lui a donné pour créer l'émotion chez les gens avait aussi ses revers». Aux parents de Dj Arafat, il a dit d'être fiers de leur fils, de ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire.

Et surtout, il a souhaité que la mort d'Arafat unisse davantage sa famille. « On vit parce que la mort existe. Apprenons à nous aimer. Personne ne peut dominer la mort. Nous devons avoir la foi », a conseillé Hamed Bakayoko, avant de réitérer son engagement à soutenir les proches de Dj Arafat.

« Je suis le papa d'Arafat, et je vais le demeurer. Sa famille peut compter sur moi. Je connais ses dernières pensées, son projet de maison qui lui tenait à cœur. Je serais à vos côtés. Je serai avec ses enfants comme mes propres enfants» a promis le ministre Hamed Bakayoko.

Il a, par ailleurs, exhorté les «Chinois », les inconditionnels de Dj Arafat, à la discipline lors de ses obsèques qui débutent ce vendredi 30 août par la veillée artistique au stade Félix Houphouët-Boigny pour s'achever demain par l'inhumation au cimetière de Williamsville.

Enfin, Hamed Bakayoko a émis le souhait qu'un festival rassemble, chaque 12 août, les fans de l'artiste.

Naturellement la famille Houon, patronyme de Dj Arafat, a témoigné sa gratitude au ministre Hamed Bakayoko, pour son soutien constant depuis le décès du chanteur, survenu le 12 août dernier jusqu'à l'organisation pratique de ses obsèques.

« La famille vous dit merci, et que Dieu vous élève davantage », a professé le porte-parole des Houon. Notons que le ministre Hamed Bakayoko avait à ses côtés son collègue de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman.