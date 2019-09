Burkina Faso: Verdict attendu du procès du pustch manqué

Les juges du tribunal militaire de Ouagadougou devront dire ce lundi (02 septembre) si les accusés, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé sont coupables ou non. Ils doivent aussi décider des peines.

Un verdict qui focalise toutes les attentions parce qu'il concerne plus de 80 accusés au nombre desquels les généraux Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé, considérés comme les cerveaux présumés du putsch qui avait fait, on s'en souvient, 14 morts et 270 blessés.

Depuis février 2018 que leur dossier a été ouvert, ce procès aura enregistré une succession de rebondissements. Dès le premier jour de son ouverture, il a été suspendu après le retrait de tous les avocats de la défense, qui contestent la légalité du tribunal militaire.

A la reprise quelques semaines plus tard, on plonge dans des débats de droit concernant la revue des pièces à conviction. Des pièces qui ont été fermement dénoncées par la défense comme étant des altérations, des montages en manipulations incohérentes visant à tronquer la vérité des faits et à perpétrer des incriminations et des condamnations sélectives.

Les débats devant le tribunal militaire atteignent d'autres dimensions lorsqu'apparaissent les profils de très hauts dirigeants de la sous-région. Entre les suspensions pour vacances judiciaires, les déballages des témoins, les différentes plaidoiries et la dégradation de leur santé, les deux présumés cerveaux du coup d'Etat plaideront leur innocence lors de leurs comparutions, puis leurs avocats demanderont leur acquittement.

Mais contre eux, le parquet a requis la prison à vie. Après 18 mois de comparution, c'est donc aujourd'hui que sera rendu le jugement, lors de l'audience consacrée aux questions à soumettre aux membres du tribunal lors de la délibération. On sera alors fixé sur la sentence des généraux Gilbert Diendéré - Djibrill Bassolé et leurs co-accusés.