Algérie: Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah en visite de travail et d'inspection en 4e Région militaire à Ouargla

Alger — Dans la dynamique de ses visites sur le terrain aux différentes Régions Militaires, Monsieur le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire effectue à compter de ce lundi 02 septembre 2019 une visite de travail et d'inspection aux Secteurs et Unités de la 4e Région militaire à Ouargla.

A l'issue de la cérémonie d'accueil au niveau du Secteur Opérationnel Nord Est In-Amenas, Monsieur le Général de Corps d'Armée accompagné du Général-Major Hassan Alaïmia, Commandant de la 4e Région Militaire, a inspecté quelques unités de ce Secteur implantées le long des frontières Sud-est de notre pays à l'instar de celles relevant de la 41e Brigade Blindée, où il a suivi un exposé global sur cette importante unité présenté par son commandant. Monsieur le Général de Corps d'Armée a tenu ensuite une réunion avec les personnels de cette unité, où il a prononcé une allocution à travers laquelle il a souligné que l'un des témoins les plus fiables de la sincérité et de la rationalité de ce qui a été réalisé sur le terrain, sont les efforts colossaux consentis sur tous les plans, réitérant que le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, ne ménage aucun effort pour faire de la démarche scientifique et professionnelle de nos Forces Armées une véritable reproduction de celle que nos vaillants Chouhada et nos valeureux Moudjahidine ont empruntée.

Monsieur le Général de Corps d'Armée a évoqué, dans son allocution d'orientation, diffusée à l'ensemble des unités de la Région via visioconférence, les élections présidentielles à venir, affirmant qu'il serait opportun de convoquer le corps électoral le 15 du mois de septembre courant, et que les élections puissent se tenir dans les délais fixés par la loi ; des délais raisonnables et acceptables qui répondent à une revendication populaire insistante. De même, il a salué de nouveau le courage et la détermination des hommes de la justice, pour éradiquer le fléau de la corruption de notre pays, en ouvrant tous les dossiers, sans exception, comme il a valorisé les mesures entreprises par l'Etat pour rehausser sensiblement la prime de scolarité, afin de réunir toutes les conditions pour une rentrée scolaire réussie:

Dans ce cadre, je salue encore une fois les efforts fournis par l'instance nationale de la médiation et du dialogue, et je valorise les résultats encourageants qu'elle a obtenus en si peu de temps, sur la voie du dialogue sérieux, constructif et objectif. Je n'omettrais pas de renouveler mon appel pour aller de l'avant pour rapprocher les points de vue, unifier les visions et trouver des mécanismes à même de concrétiser l'approche insistance, qui consiste en l'accélération de l'organisation des élections présidentielles, notamment en installant rapidement une instance nationale indépendante pour la préparation, l'organisation et la surveillance des élections, qui supervisera toutes les étapes du processus électoral, ce qui requiert également la révision de quelques textes de la loi électorale pour s'adapter aux exigences de la situation actuelle, et non pas une révision totale et profonde qui toucherait tous les textes, tel que revendiqué par certains, ce qui prendrait beaucoup de temps.

Ces élections qui représentent un rendez-vous d'importance dans l'histoire de l'Algérie, qui apportera davantage de progrès sur la voie de l'instauration de l'Etat de droit. A propos de l'Etat de droit, nous saluons de nouveau les hommes loyaux de la justice, auxquels nous renouvelons notre engagement à les accompagner et à les soutenir, et nous saluons leur courage et leur détermination à s'acquitter de leurs nobles missions, conformément à la loi, en ouvrant tous les dossiers, sans exception, avec la ferme volonté de combattre la corruption et de l'éradiquer définitivement de cette terre pure. Nous valorisons également la démarche qui consiste à imposer la discipline et la rigueur, et à retrouver la notoriété de l'Etat ; un objectif qui devient aujourd'hui plus qu'une exigence pour corriger les erreurs et réorienter le processus de construction dans le bon sens.

Monsieur le Général de Corps d'Armée a indiqué que l'Algérie, et au regard de plusieurs considérations a été et restera visée par ses ennemis, qui n'ont pas hésité à conspirer secrètement et en public pour entraver le travail du Gouvernement et des institutions de l'Etat, et pour créer une situation d'impasse et d'effervescence dans le front sociétal, dans l'espoir de faire aboutir leurs visées et objectifs malveillants, afin d'obstruer le processus de dialogue national et éterniser la crise :

«A ce titre précisément, je sais pertinemment que vous êtes pleinement conscients que l'Algérie, et au regard de plusieurs considérations a été et restera visée par ses ennemis, qui ne veulent pas de sa prospérité économique, sociale, scientifique et technologique, ni qu'elle soit forte et protégée. L'arme de ces ennemis, pour ce faire, est de tenter de nouveau de priver le peuple algérien de tous les facteurs qui font sa force, qui consistent essentiellement en les composantes de son identité, ses constantes nationales et ses valeurs, notamment celles inspirées de la Glorieuse Révolution de Novembre et de son tissu social cohérent.

L'une de ces idées que la bande s'est attelée à répandre, et qui sont reprises par des pseudo-analystes que ce soit intentionnellement ou par naïveté, la question de l'appel lancé par certains partis politiques pour dialoguer, voire négocier directement avec l'institution militaire, en s'inspirant des expériences de certains pays de la région dans la gestion des crises. Ils ont omis sciemment que l'Algérie avec son illustre histoire, son vaillant peuple et ses positions leaders et immuables est l'exemple à suivre et non pas le contraire. C'est une autre tentative vaine qui vise à enliser l'Armée dans le bourbier de la politique, en dépit du fait qu'ils sont pleinement conscients de notre position constante à ce sujet, à propos duquel nous avons affirmé plus d'une fois que l'Armée Nationale Populaire est attachée à une résolution de la crise dans un cadre constitutionnel, partant de sa conviction que l'Etat moderne est un Etat d'institutions, et l'attachement à la Constitution est un paramètre essentiel pour préserver l'existence et la continuité de l'Etat, et œuvre ainsi à son accompagnement, j'insiste ici sur le terme accompagnement, des institutions de l'Etat, du peuple et du processus de dialogue dont, je réitère encore une fois que l'Armée Nationale Populaire n'en fera pas partie, jusqu'à l'élection d'un Président de la République dans les plus brefs délais, tout en veillant scrupuleusement à s'éloigner de toutes les susceptibilités et des calculs politiciens.

Monsieur le Général de Corps d'Armée a affirmé que l'Armée Nationale Populaire n'est pas contre la liberté d'expression et de la divergence des opinions constructives, mais ne peut tolérer les tentatives visant à entraver le travail des institutions de l'Etat, et y fera face avec rigueur, partant de ses missions et ses prérogatives constitutionnelles :

Nous sommes en possession d'informations sûres que nous dévoilerons au moment opportun, sur la conspiration de certains partis contre la patrie et le peuple ; ces partis rejetés par le peuple n'ont d'autre souci que la critique et le dénigrement, comme le dit si bien l'adage populaire «Une langue bien pendue et un bras bien court», et auxquels nous demandons à cette occasion de craindre Le Tout-Puissant, de se soucier de leur peuple et de leur patrie, d'avoir un peu de dignité et d'honneur, de respecter la déontologie politique et de cesser de mettre des obstacles sur le chemin des hommes loyaux qui apportent des initiatives pour faire sortir le pays de la crise. Nous leur disons : laissez l'Algérie à ses fidèles enfants, car ils en sont dignes et capables de la construire et de la protéger. Nous sommes convaincus que notre valeureux peuple qui aspire à vivre dans la paix et la quiétude et dans la sécurité et la stabilité, ne veut en aucun cas retourner aux années du sang et des larmes, et mérite de mener une vie digne dans son pays. Ce peuple que l'on cite en exemple dans l'amour de la patrie et la loyauté, a soutenu et approuvé les efforts de l'Institution Militaire, qui est déterminée à aller vers les élections et à les organiser dans les temps impartis, qu'on le veuille ou non, quels que soient les difficultés et les sacrifices».