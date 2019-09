Algérie: Rentrée scolaire - Des mesures "inédites" prises par le gouvernement

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a assuré lundi à Alger, que la rentrée scolaire 2019-2020 a été "bien préparée" à travers des mesures "inédites" prises par le gouvernement.

"La rentrée scolaire de cette année s'annonce bien préparée. Des mesures inédites et des décisions louables ont été prises par le Premier ministre pour son bon déroulement", a déclaré M. Belabed en marge d'une Conférence nationale ayant regroupé les cadres de l'administration centrale, les directeurs de l'éducation nationale et les représentants des partenaires sociaux.

Il a, dans ce cadre, rappelé les différentes mesures dans ce sens, notamment celles concernant l'augmentation de la prime de solidarité scolaire de 3.000 DA à 5.000 DA au profit de 3 millions d'élèves classés dans la catégorie démunie et la revalorisation de la prime de scolarité, fixée depuis 1994 à 400 DA à 3.000 DA, pour chaque enfant scolarisé dans les trois paliers (primaire, moyen et secondaire).

S'agissant du manuel scolaire, le ministre a tenu à rassurer les parents d'élèves en faisant savoir qu'il sera disponible dans les établissements et à travers des expositions qui seront organisées dans chaque wilaya.

Belabed a également souligné l'absence, cette année, de la surcharge des classes pour les élèves, vu le nombre d'infrastructures que son département a réceptionné, à l'exception de certaines localités en raison du mouvement de la population dans le cadre du relogement.

Dans le même sillage, le ministre a indiqué que les classes préfabriquées comportant de l'amiante seront remplacées par d'autres établissements qui ne figurent pas dans le nombre des infrastructures réceptionnées.

Interrogé, par ailleurs, sur la réforme du baccalauréat, le ministre a souligné que celle-ci a une relation directe avec la réforme du système d'enseignement secondaire.

"Il y a un cordon ombilical entre la réforme du baccalauréat et la réforme du système d'enseignement secondaire. C'est aux experts, entre autres, et aux partenaires sociaux d'en décider, d'un accord commun, comment traiter ce dossier dans le bon sens, et au moment opportun nous vous donnerons une suite", a déclaré le ministre.

A la question de savoir comment son ministère réagira en outre, devant le refus des certains syndicats de participer aux réunions, M. Belabed a déclaré que son département sera toujours à l'écoute des ces derniers.

"Je vais me réunir aujourd'hui et demain mardi avec les syndicats qui sont actuellement au nombre de 15 après l'agrément de 5 nouveaux syndicats. Nous allons travailler avec tout le monde sans exception et nous cesserons jamais de les appeler pour s'asseoir à la table de négociation".

Enfin et concernant les nouveaux livres scolaires qui concernent les matières de l'arabe, l'éducation islamique et l'histoire, le même responsable a indiqué qu'ils étaient prêts, mais qu'il était, d'abord, préférable d'avoir les avis des ministères et organismes concernés (Affaires religieuses, Moudjahidine, haut conseil de la langue arabe...).