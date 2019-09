Congo-Brazzaville: Jean Elie Ngoya - « L'organisation du voyage peut fausser le résultat »

Les Diables rouges des moins de 23 ans affrontent mercredi à Lusaka, dans le cadre de la manche aller du tour qualificatif à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations Egypte 2019, l'équipe espoir de la Zambie. Le départ pour Lusaka en deux vagues a mis Jean Elie Ngoya dans tous ses états. Le sélectionneur des Diables rouges reste toutefois optimiste quant à la qualification de ses poulains.

Vous jouez, le 4 septembre, à Lusaka la première manche de ce match décisif. Avez-vous l'effectif qu'il faut pour relever le défi de la qualification ?

On s'est super bien préparé. Cela fait deux mois que nous sommes sur le pied de grue. On a travaillé avec trente- cinq locaux et avions effectué quelques matches d'entraînement avec les équipes de la place, notamment Otoho et d'autres équipes. Après, la Fédération congolaise de football nous a fait bénéficier d'un petit stage au Bénin où nous avions livré deux matches. Au sortir de ces deux matches, j'ai arrêté un groupe de douze joueurs avec lesquels j'ai rallié ceux de la diaspora et quelques joueurs de l'Etoile du Congo et l'AS Otoho pour constituer le groupe qui devrait aller à Lusaka pour aller chercher cette qualification tant attendue par le Congo.

Le voyage étant programmé en deux vagues, les conditions de ce déplacement n'affectent-elles pas le moral de vos poulains ?

C'est l'Etat qui prend en charge les déplacements à l'échelon international et là, excusez moi le terme, c'est un vrai bordel organisé. C'est maintenant ( dimanche, ndlr) que je venais de découvrir qu'on doit aller en deux groupes. Et le premier groupe, il n'y a que les joueurs qui partent entre eux. Je ne sais pas comment ça s'est organisé au niveau de la direction générale des Sports. Je suis très monté. Je suis dans tous mes états. C'est inadmissible. Cette organisation peut fausser le résultat. Je n'ai pas dit qu'on va perdre car on est des soldats. On va jouer le coup à fond mais la façon dont les choses se sont organisées peut nous faire tout loupé alors qu'on a bien travaillé. On s'est bien préparé. Tous les tests montrent que cette équipe est capable d'aller arracher une qualification ou bien un match raisonnable à Lusaka mais les conditions d'organisation remettent notre détermination en cause. Il y a les primes du match passé qui ne sont pas payées. J'étais avec le directeur administratif et financier qui me dit que c'est au niveau du Trésor. Après, on ne comprend pas qu'on a eu les primes de ce match-ci mais pas celui d'avant, c'est tout un bordel organisé. Qu'est ce que vous voulez, il faut faire avec.

Les joueurs partiront en premier, qu'est -ce que vous craignez le plus ?

Il reste que les joueurs, les enfants d'autrui, donc des jeunes, vont traverser les frontières seuls. Je ne comprends pas cette démarche. Je suis occupé à me faire violence même si la fédération me l'a interdit, de discuter directement avec les gars de la direction générale des Sports. On ne peut pas faire quelque chose comme ça dans un amateurisme organisé. Cela me met dans tous les états.

Quand partira le reste du groupe ?

Le reste du groupe part le lundi et on aura qu'un jour avant le match contre la Zambie. C'est hypothétique. Les gens ne se rendent pas compte. A quoi ça sert de faire les choses en courant si vous ne comprenez pas l'impact de ce que vous faites sur la performance de l'équipe ?

Quelle sera la particularité de ce groupe par rapport à celui qui a disputé le match contre le Burundi ?

J'ai changé 40% d'effectif simplement parce que je considère que la sélection se fait à la forme du moment. Le championnat étant terminé, il y a des joueurs qui n'ont pas satisfait au dernier regroupement, naturellement les attaquants. Donc j'ai dû faire un gros nettoyage et donner la chance à d'autres joueurs qui vont s'exprimer, peut-être nous aider.

Pour cette double confrontation, quels sont les objectifs ?

Les objectifs c'est la qualification. On ne peut pas avoir passé le Burundi et buté à cette porte. Je ne le pense même pas dans mon for intérieur. Ces jeunes ont été bien préparés pour prendre la qualification, même à la nage ou à genou.

Le message passe-t-il bien dans le groupe ?

Les gars sont surmotivés. Ils ont eu leur prime de match. C'est ça aussi qui est bien même si la prime antérieure n'a pas été payée. J'ai persuadé les joueurs de ne pas y penser. On trouvera toujours un moyen d'avoir ces primes mais il ne faut pas faire les choses de cette façon car c'est un manque de respect pour le travail des autres.

Comptera-t-on sur les joueurs de la diaspora ?

Bien sûr, il y en a six qui vont arriver. Kibamba s'est blessé et ne sera pas avec nous. Gaius Makouta passe directement. Ici on avait Guy Mbenza et Temopele en plus de Will Cesaire Matimbou, William Nkounkou et Brandon Mbo Idzako qui nous ont rejoints depuis quatre à cinq jours.

A quand le match retour ?

Le match retour c'est le dimanche prochain. Il faut une grosse récupération. Avec des vols à escale, ce n'est pas évident mais on va essayer avec l'apport du coach Loubelo même s'il n'est pas dans le staff. Nous mettrons à profit ses qualités de préparateur mental, afin qu'il nous aide dans ce sens. Ici, c'est la préparation mentale qui doit prendre le dessus sur tout ce qui est physique, technique et tactique.

Pour conclure

Dimanche, on prend la qualification. On va l'avoir. Le problème ne se pose même pas.

La listes des dix-huit Diables rouges U23 pour le match aller face à la Zambie

Gardiens

Joe Ombandza ( Cara)

Will Cesaire Matimbou (Saint Gatien)

Defenseurs

William Nkounkou (Cap Le Feret)

Julfin Ondongo (Etoile du Congo)

Prince Mapata Mouandza (Diables noirs)

Hassan Rhyce Ondon (Diables noirs)

Brandon Mbo Idzako (Sco Angers)

Milieux

Harvy Osseté Itali (Diables noirs)

Gaius Makouta (Sporting Braga)

Brel Mohendiki (Etoile du Congo)

Chandrel Matondo Massamba (As Otoho)

Prince Obongo (Diables noirs)

Overcien Ngoma ( V Club)

Attaquants

Carrel Guy Mbenza (Stade Tunisien)

Medina Jacques Temopele (CA Bizertin)

Kanga Elenga (Fc Kondzo)

Bercyl Langa (As Otoho)

Brel Nongo (Ac Léopards)