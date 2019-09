Congo-Kinshasa: Paix et sécurité - Vers une nouvelle prorogation du mandat de la MONUSCO

La question en examen au Conseil de sécurité des Nations unies devrait être entérinée prochainement.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a abordé, le 1er septembre, le dossier du mandat de la Monusco et relevé le rôle important de cette mission en République démocratique du Congo (RDC). Contrairement à certaines voix qui ont exigé son départ, le numéro un des Nations unies entrevoit le renouvellement du mandat et la revue stratégique de sa force pour la rendre plus utile au peuple congolais dans le domaine sécuritaire et politique.

Antonio Guterres se veut optimiste quant au travail de la force de l'ONU sur le terrain pour autant qu'il fait l'unanimité au sein de la population congolaise. «... Même les Congolais qui sont critiques sur l'action de la Monusco, tout le monde voudrait que la Monusco puisse faire plus surtout dans le domaine sécuritaire. Même ceux qui sont critiques reconnaissent que sans la présence de la Monusco dans cette région, on serait dans une situation bien plus difficile », a déclaré le patron de l'ONU.

Pour certains acteurs politiques, la présence de la Monusco n'a pas donné des résultats escomptés pendant près de vingt ans en RDC. Ils n'ont cessé de réclamer la fin du mandat de la mission des Nations unies et donc le retrait de ses troupes du territoire congolais.