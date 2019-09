Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - 3e journée - Pas de vainqueur entre V.Club et Mazembe

Dauphins Noirs de Kinshasa et Corbeaux de Lubumbashi ont été à forces égales à l'issue de ce choc du championnat national de football entre le deuxième de la saison dernière et le champion du Congo en titre.

Il n'y a pas eu de but et de victoire, le dimanche 1er septembre, au stade des Martyrs à Kinshasa, au terme du classico congolais entre l'AS V.Club, deuxième la saison dernière, et le TP Mazembe, champion national en titre, en match comptant pour la troisième journée de la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). C'est le premier partage de points de Mazembe après deux larges victoires de suite en ce début de championnat. Mais V.Club laisse filer deux points pour la deuxième fois après le match nul concédé face au Racing Club de Kinshasa (RCK).

« V.Club était en place tactiquement et techniquement. C'est un match qui allait se jouer sur des détails, mais malheureusement les occasions que nous avons eues, nous n'avons pas pu les mettre au fond. Je suis quand même content du comportement de mon équipe, les joueurs ont respecté les consignes. Nous étions devant les deux meilleures équipes du pays, nous avons suivi un très bon match... C'est vrai, je regrette que nous avons perdu deux points, mais nous allons continuer à travailler surtout au niveau de l'attaque où ça ne semble pas marcher... La défense est solide, on n'a pas encaissé de but après cinq matchs... », a déclaré l'entraîneur Florent Ibenge des Dauphins Noirs de Kinshasa.

Le coach Pamphile Mihayo du TP Mazembe ne s'est pas présenté à la conférence de presse d'après match à la suite des incidents survenus à l'entrée des vestiaires des Corbeaux de Lubumbashi. Les deux clubs se sont donc quittés sur un résultat de parité de zéro but partout.

Les autres matchs

Le même dimanche au stade Kibassa-Maliba de Lubumbashi, Maniema Union est passé à côté d'une victoire face au CS Don Bosco de Lubumbashi. Score de la partie : deux buts partout. Notons que le lundi 2 septembre au stade des Martyrs, le FC Renaissance du Congo a été tenu en échec par Sa Majesté Sanga Balende par un but partout. Très récemment transféré au club orange de la capitale, Yannick Tusilu Bazola a ouvert le score à la 43e minute. Sanga Balende a égalisé dans le temps additionnel de la deuxième période alors que Renaissance a évolué en infériorité numérique après l'exclusion de Zungu.

Ce même lundi au stade de la Concorde de Kadutu à Bukavu, le club local de Bukavu Dawa est tombé devant son public face à la Jeunesse sportive Groupe Bazano par zéro but à trois. Et au stade Manika de Kolwezi, le FC Simba a engrangé sa première victoire en s'imposant face à Lubumbashi Sport par un but à zéro. Le club de Kolwezi se remet ainsi de sa défaite (un but à quatre) face à l'ogre Mazembe en deuxième journée.