Congo-Brazzaville: Deuxième tour des brevets - Trois mille huit cent cinquante-six candidats admis

Les candidats ont été déclarés admis à l'issue de la publication, le 2 septembre, à Brazzaville du deuxième tour des trois brevets par la direction des examens et concours technique professionnel.

Au total, ils ont été cinq mille cinq cent quatre-vingt candidats inscrits. Trois mille huit cent cinquante-six candidats sont admis, soit un pourcentage de 71,51%. Le brevet d'études techniques (BET) a totalisé trois mille cinq cent-quatre-vingt-dix-neuf, soit 74,05% sur un total de cinq mille trente-neuf inscrits. Par contre, le brevet technique (BT) affiche une forte performance avec un taux de 91,12%, soit cent cinquante-quatre admis sur cent soixante-quatorze inscrits officiellement.

Enfin, la direction des examens et concours technique professionnel (DEC-TP) s'est indignée du faible résultat du BET qui affiche 28,37% en 2019, soit cent trois admis sur trois cent soixante-sept inscrits.

Commentant ces résultats, le directeur des examens et concours technique professionnel, Joseph Moukila, a indiqué : « Nous pensons que la moisson est bonne. Nous déplorons les résultats au niveau du BEP qui donne 28,37% cette année alors que l'an passé, cet examen avait enregistré plus de 40% du taux de réussite. Pour le BET et le BT, les résultats sont en hausse ». L'amélioration de ces performances du BET et du BT, selon le DEC-TP, se justifie par la maîtrise des épreuves pratiques au niveau des apprenants.

Le DEC-TP a, par contre, sollicité plus d'efforts et de réflexion pour les échoués à l'approche de la rentrée des classes. Il a rappelé qu'«échouer à un examen peut être tout spécialement difficile pour quelqu'un qui n'a jamais échoué auparavant. Cela arrive à tout le monde. Nous sommes humains et les humains ne réussissent pas tout, tout le temps. Qu'ils réfléchissent pour transformer l'échec en réussite ».