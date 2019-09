Congo-Brazzaville: Parution - « Le Poète des Folies sans folies » mis à la disposition du public

Le recueil d'André Mbouala, composé de quarante poèmes et paru aux éditions Hemar, a été ajouté dans la cuve culturelle congolaise le 29 août, à Brazzaville.

Dans son nouvel ouvrage, l'auteur est à la fois à la recherche d'une identité et d'un positionnement. Il cherche à posséder le monde. Le poète, dans son recueil, définit autrement le monde. Il se leste de fournir une autre manière de comprendre le monde et de la posséder. Il traite une multitude de sujets, notamment « Pourquoi dois-je écrire ? », « Le riche et le pauvre », «Imparfait», «Le curieux», « Kongo », «La mort alimentée», «L'eau». « Moi égocentrique», etc. « L'eau n'est pas la vie mais un danger. Lorsque les gens y tombent, ils meurent et ne vivent plus », a indiqué le poète, ajoutant que « l'année n'a qu'un seul jour parce que sa fin ne se reconnaît que son dernier jour ».

Ce poète se reconnaît posséder des folies dans le sens où son envie d'écrire surpasse son instinct et sa raison. Une folie qui, pour lui, a pris fin lors du bouclage des poèmes. D'après André Mbouala, il cherche à délivrer l'Homme des ténèbres ou de l'obscurité. Selon lui, son recueil est un outil qui apporte la lumière ou des réponses aux questions des humains. Notons que « Le Poète des Folies sans folies » est un livre de quarante pages qui a été achevé en 2016.