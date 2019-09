Afrique de l'Ouest: Coopération Bénin/Côte d'Ivoire - Ouattara et Talon ont échangé

Le Président de la République du Bénin a effectué, le lundi 2 septembre, une visite de travail et d'amitié en terre ivoirienne.

Le Chef de l'Etat Alassane Ouattara a reçu, hier en audience, son homologue béninois Patrice Talon. Aucune déclaration n'a sanctionné cette rencontre qui a eu pour cadre la résidence du Président de la République à Cocody-Riviera.

Les échanges entre les deux grands hommes d'Etat, selon les informations en notre possession, ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Les relations bilatérales entre les deux pays datent de très longtemps. Du temps des Présidents Félix Houphouët-Boigny et Hubert Manga.

Ils sont liés par de nombreux accords. En la matière, en 2014, les deux ministres des Affaires étrangères de l'époque avaient procédé à Cotonou à la signature d'une dizaine d'accords visant à dynamiser leurs relations bilatérales.

Ces accords concernaient entre autres les secteurs militaire et technique, la solidarité nationale, la consolidation de la famille, la promotion de la femme et la protection de l'enfant, la micro- finance et l'emploi des jeunes et des femmes et le domaine de l'information et de la communication.

Ils couvraient aussi la formation professionnelle, la mise en œuvre du programme d'application de la convention culturelle pour les années 2014-2016.

Le transport aérien, le domaine de l'éducation et de l'enseignement technique, la création d'un comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations de la grande commission mixte de coopération n'ont pas été omis.

La signature de ces accords avaient pour objet de donner davantage de visibilité à la coopération bilatérale et de traduire dans les réalités socioéconomiques et politiques les aspirations légitimes des populations originaires des deux Etats liés par l'histoire, le voisinage, la culture.

Les Présidents Ouattara et Talon, dans les discussions d'hier, à en croire nos sources, ont fait un tour d'horizon des actions menées dans l'intégration sous-régionale.

Notamment les mesures relatives à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace Cedeao. La question du terrorisme, de bonnes sources, a été abordée par les deux hommes d'Etat.

Sur tous ces points, nos informations indiquent qu'il y a une parfaite convergence de vues entre les Président Ouattara et Patrice Talon.

Pour eux, en matière de lutte contre le terrorisme, il faut que les différents services ou agences de renseignements des pays de la Cedeao et au-delà, mutualisent leurs efforts.