Cote d'Ivoire: Bélier/ Financement de projets - Le Conseil régional investit 401,996 millions de FCfa

La sous-préfecture de Yakpabo Sakassou, dans le département de Tiébissou, a abrité, le 30 août, la 4e session ordinaire de l'année en cours du Conseil régional du Bélier.

Le programme triennal 2020-2022 a été le point dominant de l'ordre du jour.

Ce programme triennal 2020-2022 compte 28 actions, pour un investissement total de 702,350 millions de F Cfa, financé par la subvention de l'État.

Le président du Conseil régional, Pascal Yéboué Kouamé-Kouassi, a indiqué qu'au total, ce sont 401,996 millions de F Cfa qui ont été investis dans divers projets (éducation, santé, route, eau potable) dans cette sous/préfecture, dont 137,543 millions de F Cfa pour la construction du collège, du logement du principal et la réhabilitation de la maternité.

Quant aux activités génératrices de revenus, elles sont évaluées à 200 millions de F Cfa sur la même période, soit 28,5% du montant des actions.

Ce programme triennal compte également 92 opérations estimées à 5,794 milliards de F Cfa dont 16 nouvelles opérations qui vont coûter 512 millions de F Cfa et 72 opérations reconduites pour un coût de 5,282 milliards de FCfa.

Il convient de noter que ces opérations inscrites au programme triennal vont être financées sur les ressources constituées par des subventions de l'État à hauteur de 2,646 milliards de F Cfa et par des prélèvements faits sur le Fonds d'investissement à hauteur de 2,948 milliards de F Cfa.

Comme l'a fait remarquer le président régional, Pascal Yéboué Kouamé-Kouassi, tous ces efforts d'investissements ne serviraient à rien si les populations qui sont les premiers bénéficiaires n'ont pas de ressources pour en jouir, à l'effet d'améliorer leurs conditions de vie.

Pour lui donc, après avoir doté la région d'un certain nombre d'infrastructures, la priorité va être accordée à l'autonomisation financière des populations, à travers la mise à disposition de moyens pour la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes.

A cet effet, le président du Crb les a engagés à saisir les opportunités offertes par le Projet pôle agro-industriel du Bélier (2paib) financé à hauteur de 81 milliards de F Cfa par la Banque africaine de développement (Bad) et par l'État de Côte d'Ivoire.

Il les a également invités à tirer profit du Projet emplois jeunes et développement des compétences (Pejedec) dans son volet Travaux à haute intensité de mains d'œuvres (Thimo) et l'Association villageoise d'épargne et de crédit déjà entamée dans nombre de localités.