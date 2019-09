Cote d'Ivoire: Tonkpi - Une opération de dépôt d'armes en cours

En prélude à l'élection présidentielle de 2020 et au regard du regain de violences communautaires dans la région du Tonkpi, l'Etat initie, à travers la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (Comnat-Alpc), une opération de collecte d'armes de petits calibres dans le département de Man.

Il s'agit des mitraillettes, des fusils calibre 12, des pistolets, des fusils d'assaut, des grenades etc. Cette opération vise aussi à renforcer la sécurité et la paix. En effet, le préfet Soro Kayaha Jérôme, président de la commission départementale de Man, a tenu, récemment, une réunion d'information. Il a rappelé que la détention illégale d'armes à feu, en plus de constituer un danger pour la communauté, est un délit parce que puni par la loi.

C'est pourquoi les détenteurs de ces armes ont été invités à les déposer dans un bref délai, auprès des autorités préfectorales ou des leaders communautaires (chefs de village, de quartier, de communauté... ).

Les déposants ne feront l'objet d'aucune poursuite et percevront, en échange, un intéressement en nature ou en numéraire. Le dépôt volontaire des armes prendra fin le 27 octobre prochain. Passé ce délai, a-t-on appris, les forces de l'ordre procéderont à la fouille des maisons suspectes.