Soudan: Le parti Assala soutient le gouvernement de Hamdouk

Khartoum — - Le Parti Assala (Authenticité) pour le Développement a affirmé son soutien aux Programmes et Objectifs du Gouvernement du Premier ministre Abdallah Hamdouk visant à construire le Soudan et à réaliser les Ambitions du peuple soudanais.

Awad-Allah Hasan Sid-Ahmed, Chef du Comité Préparatoire du Parti et Observateur Général des Frères Musulmans, a déclaré dans un communiqué de presse à SUNA que son Parti soutient la Sélection de Personnes Qualifiées pour le Gouvernement de Transition qui ne sont membres d'aucun Parti Politique, indiqué dans les Documents et les Contrats lancés par les Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC).

Sid-Ahmed a souligné la nécessité de (travailler ensemble pour résoudre les problèmes du Soudan) affirmant qu'il est impossible pour une Faction ou une Partie de gouverner un pays aussi vaste que le multi-ethnique comme le Soudan, affirmant la nécessité d'une Action Commune et de la Priorité Donnée à la Paix, et d'apporter un soutien aux Personnes affectées par les Inondations et mettre fin à l'Effusion de Sang dans l'Est du Soudan.