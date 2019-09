Algérie: L'Armée fera face "avec rigueur" aux manœuvres visant à faire perdurer la crise

Alger — Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé, lundi à Ouargla, que l'Armée fera face "avec rigueur" aux manœuvres qui visent "à faire perdurer la crise, à obstruer le processus de développement de la patrie et à s'inscrire contre la volonté du peuple".

"Nous affirmons qu'au sein de l'Armée nationale populaire nous ne tolérerons aucune tentative d'entrave au travail des institutions de l'Etat et partant de nos missions et prérogatives constitutionnelles, nous ferons face avec rigueur à ces manœuvres qui visent à faire perdurer la crise, à obstruer le processus de développement de la patrie, et à s'inscrire contre la volonté du peuple qui a affirmé à maintes reprises qu'il n'avait aucunement besoin à de telles idées qui détruisent au lieu de construire, notamment en cette phase cruciale de l'histoire contemporaine de notre pays", a indiqué Gaïd Salah qui effectue une visite d'inspection et de travail à la 4ème Région militaire.

"Nous sommes en possession d'informations sûres que nous dévoilerons au moment opportun, sur la conspiration de certains partis contre la patrie et le peuple. Ces partis rejetés par le peuple n'ont d'autre souci que la critique et le dénigrement, comme le dit si bien l'adage populaire +Une langue bien pendue et un bras bien court+, et auxquels nous demandons à cette occasion de craindre Le Tout-Puissant, de se soucier de leur peuple et de leur patrie, d'avoir un peu de dignité et d'honneur, de respecter la déontologie politique et de cesser de mettre des obstacles sur le chemin des hommes loyaux qui apportent des initiatives pour faire sortir le pays de la crise", a-t-il ajouté.

Le Général de Corps d'Armée a affirmé, qu'"afin de mettre en échec le pari de la bande et ses acolytes pour perturber la prochaine rentrée scolaire, en semant le doute et la confusion chez les écoliers et leurs parents, les efforts du Gouvernement se poursuivent pour réunir les conditions adéquates pour faire de cette rentrée scolaire une réussite".

"Le Gouvernement a pris toutes les mesures et réuni tous les moyens matériels et humains pour garantir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions, notamment en rehaussant sensiblement la prime scolaire, une mesure à même de renforcer le rôle de l'Etat et son souci de réduire les charges des écoliers et de leurs parents", a-t-il dit.

Gaïd Salah a indiqué que "l'Algérie, et au regard de plusieurs considérations, a été et restera visée par ses ennemis, qui n'ont pas hésité à conspirer secrètement et en public pour entraver le travail du Gouvernement et des institutions de l'Etat, et pour créer une situation d'impasse et d'effervescence dans le front social, dans l'espoir de faire aboutir leurs visées et objectifs malveillants, afin d'obstruer le processus de dialogue national et éterniser la crise".

"Cette cohésion qui a dérangé la bande, qui n'a pas hésité à conspirer secrètement et en public pour défaire et couper ses liens, en s'appuyant sur ses acolytes disséminés dans les structures des différentes institutions, lesquels ont eu pour mission d'entraver l'action du Gouvernement et des institutions de l'Etat, et créer une situation d'impasse et d'effervescence dans le front social, dans l'espoir de faire aboutir leurs visées et objectifs malveillants d'obstruer le processus de dialogue national et de pérenniser la crise, au moyen de propagande et d'idées sournoises qu'ils diffusent en permanence sur la scène politique et médiatique, sous prétexte de la liberté d'expression garantie par la Constitution, mais ils ont omis, de manière volontaire, que cette liberté ne doit en aucun cas outrepasser ses limites et l'éthique d'usage, en descendant vers des niveaux aussi bas que l'insulte, la diffamation et les accusations infondées, des pratiques qui ne sont tolérées ni par la loi, ni par l'éthique ni par les us", a-t-il ajouté.

Il a indiqué que le peuple algérien, "qui aspire à vivre dans la paix et la quiétude et dans la sécurité et la stabilité, ne veut en aucun cas retourner aux années du sang et des larmes, et mérite de mener une vie digne dans son pays", ajoutant que ce peuple "a soutenu et approuvé les efforts de l'institution militaire, qui est déterminée à aller vers les élections et à les organiser dans les temps impartis, qu'on le veuille ou non, quels que soient les difficultés et les sacrifices".

Pour rappel, Gaïd Salah a souligné qu'il était "opportun de convoquer le corps électoral le 15 du mois de septembre courant" et que "les élections puissent se tenir dans les délais fixés par la loi".