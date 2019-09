Liberia: Le Fonds mondial s'associe à Last Mile Health et Co-Impact pour dynamiser l'investissement dans la santé communautaire

Genève — Le Fonds mondial s'est associé à Last Mile Health et Co-Impact pour consolider l'appui fourni au programme d'agents de santé communautaire au Liberia, accroître les investissements nationaux et élargir l'accès aux soins de santé.

Co-Impact, un collectif philanthropique mondial, investit 20 millions de dollars US sur cinq ans en association avec le Fonds mondial et Last Mile Health.

Il s'agit de soutenir le gouvernement du Liberia afin d'élargir et de renforcer les systèmes de santé communautaire du pays. Ce partenariat apportera 6 millions de dollars US à la sixième reconstitution des ressources du Fonds mondial.

« Avec Co-Impact et Last Mile Health, nous voyons comment des partenaires peuvent favoriser des progrès remarquables dans les efforts que nous menons pour en finir avec le sida, la tuberculose et le paludisme et renforcer les systèmes de santé », a expliqué Peter Sands, le directeur exécutif du Fonds mondial.

« Les agents de santé communautaire sont essentiels pour faire venir les soins de santé jusqu'à celles et ceux qui en ont le plus besoin et veiller ainsi à ce que personne ne soit laissé pour compte. Ce genre de partenariat peut sauver des vies et nous rapprocher des soins de santé pour tous. »

Lancé en 2016, le Programme national libérien pour les assistants de santé communautaire a déployé plus de 3000 agents et superviseurs qui ont réalisé 1,6 million de visites à domicile.

Selon les estimations, les agents de santé communautaire diagnostiquent 30 pour cent des cas de paludisme déclarés à l'échelle nationale chez les enfants de moins de cinq ans.

Avec l'appui de Co-Impact, les autorités publiques du Liberia élargiront ce programme pour ouvrir à 1,2 million de personnes l'accès aux services de soins de santé primaires - contribuant par-là même à l'objectif que le gouvernement s'est fixé de réduire de 20 pour cent le taux de mortalité parmi les enfants de moins de cinq ans.

« Voir ce partenariat porter ses fruits est véritablement enthousiasmant », explique Olivia Leland, fondatrice et directrice générale de Co-Impact. « C'est un honneur de soutenir une action de cette importance et de cette ampleur pour veiller à ce que chacune et chacun, au Liberia, ait accès à des soins de santé de base.

Cela montre aussi de façon concrète comment la philanthropie peut jouer un rôle plus efficace en soutenant une évolution à grande échelle.

Chaque subvention que nous mettons en place s'appuie sur le travail important des partenaires existants et contribue à ouvrir de nouvelles possibilités de co-investissement pour d'autres.

Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à bâtir de tels partenariats grâce auxquels nous pouvons atteindre des millions de personnes. »

À ce jour, le Fonds mondial a investi 252 millions de dollars US pour améliorer l'offre de soins de santé au Liberia en mettant tout particulièrement l'accent sur la gestion financière, les achats et la chaîne d'approvisionnement, ainsi que le suivi et l'évaluation.

Dans la foulée de la flambée de maladie à virus Ebola de 2014/2016, le Fonds mondial a approfondi sa collaboration avec le gouvernement libérien dans le but de rebâtir un système de santé solide et pérenne qui soit solidement ancré sur la santé communautaire.

« Le Liberia a accompli des progrès remarquables dans la mise en place d'un programme national d'agents de santé communautaire unifié sous la bannière du gouvernement et axé sur la qualité », déclare Raj Panjabi, co-fondateur et directeur général de Last Mile Health.

« Ce partenariat n'a pas seulement pour ambition de mettre ce programme à l'échelle. Il cherche également à faire davantage participer les partenaires - actuels et futurs - pour montrer ce qui devient possible dès lors que les autorités publiques investissent dans le personnel de santé communautaire pour faire progresser la couverture sanitaire universelle. »

Réunissant un investisseur philanthropique (Co-Impact), une organisation à but non lucratif du secteur de la santé (Last Mile Health) et le Fonds mondial qui lui sert de caisse de résonance, ce partenariat peut être un modèle pour entraîner des changements dans les pays grâce à la participation de donateurs privés.

La France organisera la sixième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial à Lyon, le 10 octobre de cette année. Le Fonds mondial cherche à recueillir au moins 14 milliards de dollars US - dont un milliard de dollars US provenant du secteur privé - pour le prochain cycle de trois ans.

Cette somme contribuera à sauver 16 millions de vies, à réduire de moitié les taux de mortalité imputables au VIH, à la tuberculose et au paludisme, et à construire des systèmes de santé plus solides d'ici 2023.

À propos de Co-Impact

Co-Impact est un collectif mondial visant à changer les systèmes. Il cherche avant tout à soutenir les efforts destinés à améliorer la vie de millions de personnes dans le monde entier.

Insistant sur des initiatives qui ont fait leurs preuves pour trouver des solutions aux grands enjeux sociaux à l'échelle des systèmes, l'organisation rassemble un groupe mondial de philanthropes, de fondations et d'autres financiers invités à investir dans de tels efforts au travers d'une modèle souple.

Co-Impact agit dans les domaines de l'éducation, de la santé et des perspectives économiques dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Pour plus de renseignements, consulter le site www.co-impact.org

À propos de Last Mile Health

Last Mile Health s'associe aux autorités publiques pour concevoir, mettre à l'échelle, renforcer et pérenniser des systèmes de santé communautaire de qualité, qui donnent à leur personnel dans les pays les moyens d'apporter des soins de santé primaires essentiels aux populations les plus isolées de la planète. Pour plus de renseignements, consulter le site www.lastmilehealth.org