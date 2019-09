Ile Maurice: Ganesh Chaturthi - La ferveur des hindous d'ici et d'ailleurs

Prières, immersion de statuettes divines, partage de repas... Les familles mauriciennes sont à pied d'oeuvre pour la fête de Ganesh Chaturthi. Vivant dans l'île ou à l'étranger, elles s'attellent aux célébrations pour honorer Ganesh, le fils de Shiva et de Parvati.

«Avec mon épouse, Manisha, notre fille, Yashika, cinq ans, et un bébé en route, nous commençons la célébration par une prière à 6 heures. C'est important de célébrer Ganesh Chaturthi car cette fête symbolise la sagesse et la prospérité », confie Yogesh Bhurtun, Mauricien établi en Irlande depuis dix ans. Exerçant dans le secteur du «nursing», il a d'abord passé six ans en Angleterre.

Après la prière matinale, la famille s'active à la préparation de gâteaux et du repas en vue d'autres célébrations. «Vers 11 h 30, nous faisons une autre prière puis nous entamons une procession vers le lac Derrymore Spring, à l'extérieur de Dublin», raconte Yogesh Bhurtun. Sur place, lui et les siens rejoignent une vingtaine de membres de la Mauritius Hindu Ekta Ireland.

Cette association, qui regroupe des Mauriciens, en est à sa troisième célébration de Ganesh Chaturthi. Au lac, des chants et danses précéderont l'immersion des statuettes en argile qui vont se dissoudre dans l'eau. «Une quinzaine de statues seront immergées dans le lac. Dans notre prière, nous demandons que les obstacles soient enlevés de nos vies», confie notre interlocuteur. Vient ensuite le moment du repas, dont un briyani végétarien n'est pas exclu.

À Maurice aussi les célébrations s'activent de plus belle. Bhuruth Dinand, recteur au collège Sanatan, à Réduit, confie qu'un jeûne est observé pendant quelques jours suivis de cérémonies dès la veille. «Il y a environ 300 temples à Maurice. Les familles s'organisent pour les prières et des causeries par un prêtre un jour avant Ganesh Chaturthi.»

Dans son cas, Bhuruth Dinand se rendra au mandir de L'Amitié, vers 10 heures, avec son épouse, Vimla, et ses enfants, Yajna, 28 ans, et Nandish, 32 ans, pour une session de «pooja». Il marchera en procession vers la plage de Roches-Noires où l'immersion des statuettes, des prières et des chants seront entamés. «Cette cérémonie est cruciale, surtout pour la famille. En fait, Ganesh prône le respect dû aux parents. C'est donc une valeur que nous inculquons à nos enfants pour leur famille», confie-t-il.

Et comme l'affirme Ved Gopee, prêtre, Ganesh incarne le dieu de l'intelligence et de la sagesse, qui enlève les obstacles. «Et Dieu sait que la vie en est remplie aujourd'hui. Les prières sont importantes pour cette fête universelle.» Selon lui, les dévots prient cette divinité également pour demander grâce, bénédiction et réussite.