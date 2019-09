Ile Maurice: Agression mortelle - Un policier retrouve la liberté conditionnelle

Il doit fournir une caution de Rs 200 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 1 million. Telles sont les conditions imposées au policier Vasoodeven Sooprayen, qui a obtenu la liberté provisoire devant la Bail and Remand Court, le mercredi 28 août. Ce policier répond d'une accusation de meurtre.

Il avait été arrêté le 9 février dans le cadre d'une enquête sur l'agression mortelle de Premchand Panchoo. Ce dernier avait été retrouvé avec des blessures après une partie de beuverie chez Vasoodeven Sooprayen. Il a rendu l'âme à l'hôpital.

En cour, le Senior District Magistrate Navish Jheelan a pris en considération le témoignage de l'enquêteur principal. Selon celui-ci, la victime avait expliqué avant son décès que ses blessures ont été causées par une chute.

«The autopsy findings do not show that the deceased was necessarily assaulted», a fait ressortir le magistrat. D'ajouter qu'aucune preuve n'a été apportée pour démontrer que des coups mortels lui ont été infligés. Prenant en compte les relations familiales et le statut professionnel du constable de 47 ans, le magistrat lui a accordé la liberté conditionnelle en lui ordonnant de se rendre au poste de police de sa localité entre 6 et 18 heures pour faire acte de présence tous les jours.