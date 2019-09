Madagascar: Mode - Bika Gasy crée l'évènement avec « L'Atelier»

la beauté malgache

Créer un grand évènement dédié à la mode et à la culture. Rehausser la culture malgache et enfin donner la chance aux jeunes de vivre leurs rêves. Tels sont les objectifs des organisateurs de « l'Atelier » qui se tiendra à l'IKM du 2 au 13 septembre.

« L'influence de la mode et de la culture étrangère se fait sentir de plus en plus, alors que la culture et la mode Malgache commencent à se faire oublier dans l'esprit des jeunes. Toutefois, actuellement, nombreux sont passionnés, qui rêvent un jour de devenir Miss ou Mannequin, et de défier le monde de la scène. Cependant, comme il existe certains profils types, nationalement adoptés pour prétendre à cet objectif, certains jeunes talents dans ce même domaine méritent d'être appuyés et soutenus, que ce soit dans la Photographie , dans l'art de la confection ou dans le stylisme », a affirmé l'organisateur Tahina Harilala Razanamparany, dirigeant l'agence Bika Gasy. Ainsi , dans le cadre du développement des mondes du mannequinat, de la photographie, de la promotion créateurs stylistes et surtout pour une large occasion de formation. Tahina Harilala Razanamparany, a eu l'initiative de créer en 2018, un événement dans le domaine de la mode de prétention biannuelle intitulé « l'Atelier » et comportant une phase de formation et de concours. La première édition a été organisée en octobre 2018 tandis que la deuxième s'est tenue en Juin 2019. Elles ont été une réussite compte-tenu de la satisfaction et l'appréciation des participants et des spectateurs.

L'Atelier se divise en deux grandes parties. Une formation et le concours Top seront au menu. La Formation est destinée à tous les jeunes intéressés à la mode. Ils suivront une formation en maquillage, dans la démarche et dans la photographie et « shooting ». Cette première partie n'exige aucune compétence ni profile, elle est ouverte à tout le monde, et comme toute formation, une épreuve finale leur sera imposée sous forme de défilé de mode et aussi en guise de sortie de promotion. La seconde partie est destinée au plus méritant des participants et aux meilleurs aptes à devenir Top model ou mannequin professionnel. Des nouveaux stylistes talentueux seront invités pour habiller les Futurs Top Model. C'est d'ailleurs une occasion pour eux d'exposer leurs créations. Le Concours élira le top Men et la Top Women de Madagascar.