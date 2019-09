Madagascar: CGM/GZ - Tony Zà ramène son « Botsikirondra »

L'exposition de Tony Zà est à découvrir jusqu'au samedi

Précurseur du « Botsikirondra », Tony Zà est un poly-instrumentiste doublé d'un luthier hors-pair. Il se fait rare sur scène, pourtant le talent ne manque pas. Ambassadeur par excellence du genre « Botsikirondra », il a décidé de se remettre en selle. Cette semaine, une exposition au Cgm/ Gz est dédiée à ses instruments dont les sons n'ont rien à envier aux autres. Des instruments de musique traditionnels et typiquement malgaches inventés, ou améliorés par le luthier. Pour les passionnés, une multitude de « kabôsy » sont à découvrir. Allant du kabôsy traditionnel basique jusqu'au kabôsy moderne qui résonne comme la guitare en passant par la guitare doublé d'une marovany, les « korantsa » et les percussions ne sont pas en reste.

Pour parfaire l'expérience et approfondir la connaissance du public de ses instruments, Tony Zà a décidé de monter sur scène avec ses complices le temps d'un « Magnaboely ». Plus précisément, ils donnent rendez-vous dans le même local samedi après-midi en guise de finissage. Mika à la basse, Stéphane au Kabôsy et aux percussions, Lova à la trompette et au violon, avec Tony Zà au kabôsy et au micro, la bande fera vibrer les spectateurs à coup sûr. Une rare opportunité de voir à quoi ressemble le fameux « botsikirondra » et le résonnement des ouvrages de Tony Zà par la même occasion. Entre autres, il chantera les « ka mifanasakasaky » et les « Tapa-kevitry ». Bien loin des « glopôpôpy» et les chansons nunuches et matraquées du moment, la musique de Tony Zà ramène les spectateurs dans le terroir du Sud-ouest.

S'il se fait rare sur la scène, Tony Zà est toujours en train de peaufiner soit ses instruments, soit de nouveaux morceaux de botsikirondra. Entre-temps, le groupe prend également du temps pour faire des tournées sur les côtes à l'instar de Taolagnaro. Toutefois, il garde toujours une date pour le CGM/GZ, histoire de retourner à la source. Effectivement Tony Zà fait partie des nombreux artistes qui ont pu se frayer un chemin dans la musique grâce à ce centre culturel.