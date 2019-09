Madagascar: Gare routière Maki à Andohatapenaka - Objet d'un grand ménage dimanche dernier

Dimanche, la gare routière MAKI à Andohatapenaka s'est refaite d'une beauté grâce à l'initiative de l'Agence des Transports Terrestres (ATT) et la société MAQUAUTO.

Ce grand ménage entre toujours dans le cadre de l'amélioration des transports routiers des voyageurs à Madagascar, car s'il y a quelques jours, les employés (bagagistes et guichetiers) les plus méritants de cette gare ont été récompensés avec une attestation de fin de formation, cette fois-ci, c'est l'endroit en lui-même qui profite d'un nettoyage par les équipes de la gare et de MAQUAUTO, aidés par l'équipement des sapeurs-pompiers. Le travail a commencé dès 6 heures du matin, on pouvait entendre les puissants jets d'eau qui foulaient le stationnement de 3300 m². Tout a été nettoyé, des guichets au parking en passant par les bureaux administratifs, les bureaux des coopératives, l'espace sanitaire et tout le reste. Même les chauffeurs de taxi-brousse ont été de la partie. Comme quoi, il s'agit d'un bien commun et son entretien est l'affaire de tous les acteurs, que ce soit les coopératives, les chauffeurs, les bagagistes, le personnel de la gare ou encore les deux compagnies qui gèrent les lieux.

Pour l'instant, les responsables de la gestion de la gare MAKI ont fait savoir leur intention de poursuivre régulièrement le grand nettoyage de cette vitrine des transports routiers. Pour les personnes qui ont entendu parler de cet événement, l'initiative est louable et à poursuivre absolument. Il est vrai que les lieux publics malgaches ne bénéficient pas toujours d'un entretien convenable. Mais peut-être que ce type de programme pourra en entraîner d'autres(tâche d'huile).

Enfin, il est à rappeler que cette gare reçoit les coopératives qui relient la RN1 (Route nationale 1), la RN4 et la RN6. Elle compte actuellement 32 quais d'embarquement et de débarquement plus un parking de taxi brousse avec une capacité de plus de 200 places. Ce qui en fait jusqu'à maintenant l'une des plus grandes et plus modernes des gares routières de Madagascar.