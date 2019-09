Madagascar: Communales - Encore neuf jours pour les dépôts de dossier

A neuf jours de la clôture du dépôt des dossiers de candidature aux communales, on ne se bouscule pas dans les OVEC. Jusqu'à présent, seul Baba Rakotoarisoa a fait les démarches nécessaires et commence à parler de ses projets pour la ville d'Antananarivo. Les déclarations d'intention sont nombreuses, mais on ne peut pas savoir quelles sont leurs portées. Les présumés candidats doivent prendre leur temps pour présenter un dossier complet, mais on ne peut s'empêcher de penser que, les plus sérieux ont pris toutes leurs dispositions longtemps à l'avance.

Les candidats qui se sont déclarés ne seront pas tous sur la ligne de départ de ces communales. Mais les plus sérieux devraient déposer leur dossier dans les prochains jours car le temps presse. Comme d'habitude, on verra un véritable embouteillage en début de la semaine prochaine dans les OVEC. Pour Antananarivo, on attend une pléthore de prétendants, mais le débat qui peut être intéressant est occulté par la rivalité entre l'équipe en place à la mairie et le pouvoir central. La possible candidature de Marc Ravalomanana vicie totalement l'atmosphère politique de ces communales. Les premières escarmouches ont eu lieu et on en a eu les premières retombées.

Ce différend à propos du survol du stade de Mahamasina par un hélicoptère de l'armée a eu des suites malheureuses puisque des personnes vont passer en jugement. On imagine quelle tournure va prendre la campagne électorale. On voudrait qu'il n'y ait pas un face-à-face oppressant entre l'ancien président et le candidat qui sera présenté par le régime. Alban Rakotoarisoa est un de ceux qui n'accepte pas ce tête-à-tête. On parle de la présence de Ramora Favori, le chanteur fantaisiste sur la ligne de départ, mais nul ne sait quel sérieux peut-on lui attribuer. Pour le moment, on reste dans l'expectative. Il reste neuf jours pour connaître la suite des événements.