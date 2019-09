Angola: Basket-ball / Coupe du monde2019 - Will Voigt "justifie" la défaite

Foshan — L'entraîneur national de la sélection nationale basketball senior, Willian Voigt a dédramatisé la défaite de lundi (61-92) face à l'Italie, considérant les prochains matches comme les plus importants.

«Les prochains matchs sont probablement les plus importants pour nous. Nous avons eu deux lourdes défaites, mais nous devons avancer, rester concentrés et faire de notre mieux pour pouvoir gagner », a-t-il déclaré à la presse à la fin de la rencontre, au Centre international des Sports de Foshan.

À son avis, bien que l'adversaire ait un avantage considérable, l'équipe pourrait faire mieux, contrôler davantage le ballon, car elle a créait des conditions propices au lancement, mais sans réussir.

Il a fait valoir que la prestation résultait, d'une part, des pertes de balle, dont l'adversaire a sur tirer parti, et, d'autre part, des lancements manqués, secteur dans lequel l'Angola en a tenté 47 et converti 23 de deux points (49%), n'en a marqué que deux triples en 18 tentatives (11%) et réussi neuf des 15 lancements libres (60%).

Interrogé sur l'inefficacité de l'équipe nationale, il a expliqué que c'était des problèmes actuels du basketball angolais, évoquant par exemple les pourcentages de lancements dans les matchs du championnat national.

Par conséquent, a-t-il poursuivi, c'est difficile pour l'équipe nationale car elle ne dispose pas de suffisamment de temps pour permettre aux joueurs de travailler spécifiquement à l'amélioration des lancements.

«Cela doit être fait dans les clubs. Nous accueillons les joueurs et travaillons sur les concepts de jeu, mais les joueurs doivent être préparés et avoir la capacité de jouer au plus haut niveau », a-t-il expliqué, rappelant que le processus de développement des athlètes individuels ne se fait pas dans la sélection.

Avec deux points à la troisième place dans le groupe D, l'Angola affrontera les Philippines mercredi à la clôture de la phase de groupes, avant de disputer le classement de la 17ème à la 32ème place dans cette compétition où il vise la meilleure performance parmi les cinq pays africains pour arracher son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 au Japon.