Soudan: Recommandations pour le succès de la saison agricole dans le Nil Bleu

Al-Damazin, 3 — Le ministère de la Production et des Ressources économiques, représenté à la chambre du succès de la saison agricole a formulé un certain nombre de recommandations concernant le succès de la saison agricole.

Cela s'est arrivé lors d'une réunion du comité supérieur chargé de suivre l'avancement de la campagne agricole dirigée par le Wali chargé du Nil Bleu.

Les recommandations a demandé au Comité supérieur de redoubler d'efforts pour fournir de l'essence afin de compléter les activités agricoles et l'opération d'Alkdeb, fournir le financement nécessaire ainsi que l'importance d'apporter un soutien aux départements du ministère de la Production avec des véhicules à quatre roues et des tracteurs équipés d'accessoires, en plus de fournir un appui au ministère des Finances et à d'autres organismes et organisations pour mener à bien les enquêtes sur les dégâts causés par les inondations.

Les recommandations a appelé à l'ouverture de succursales de la Banque agricole dans la localité Al-Tadamon et Rosaires pour augmenter les installations de stockage de céréales en complétant les procédures d'établissement d'un silo à grains à Damazin par l'intermédiaire de la Banque agricole et d'accroître les installations de stockage de produits pétroliers.

Il est à noter que les recommandations a également, mis le point sur l'importance de l'accélération la maintenance des principales routes agricoles de l'État, fournir le soutien pour la sécurité et la protection de la saison agricole, la mise en place de camps de protection des végétaux dans les zones (Roro-Butt-Wad Al-mahi-Dewa) et la fourniture de 2 véhicules Land cruiser du centre, soutenir et activer les centres de développement agricole dans le centre et les Etats, et la mise en place d'un laboratoire de quarantaine chargé d'examiner les importations et les exportations de produits agricoles.