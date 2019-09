Soudan: L'autorité de régulation des télécommunications demande aux entreprises à améliorer la qualité de leurs services

Khartoum, 3 — Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, Ing. Al-Sadiq Jamal Al-Deen s'est réuni avec les directeurs des quatre sociétés de télécommunications opérant dans le pays (Sudatel, Zain, MTN, Canar).

Ing. Al-Sadiq a donné des directives aux sociétés d'élaborer des plans de renouvellement et de développement des services de communication afin de compléter le passage à la quatrième génération pour répondre aux exigences de la nouvelle ère.

Al-Sadiq a affirmé que l'instauration du climat de confiance entre l'opérateur et le régulateur et la création d'une relation de coordination pour examiner et débattre des défis et problèmes auxquels sont confrontées les entreprises, est l'une des priorités les plus importantes de l'Autorité de réglementation des télécommunications, à savoir le service universel, la participation à l'infrastructure, service d'itinérance dans les États, le développement, l'expansion et la qualité du réseau."

L'Autorité a également, appelé aux entreprises à déployer davantage d'efforts dans le cadre de leur responsabilité sociale et de la création d'infrastructures, en plus de soutenir les services de santé et d'éducation, l'eau potable et de rendre les zones périphériques attrayantes et l'utilisation d'énergies alternatives bon marché et que les entreprises bénéficiaient d'infrastructures en coordination et en partenariat avec les autorités compétentes et que les entreprises doit accueillir un plus grand nombre de jeunes dans les system du travail.