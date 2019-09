Algérie: Salon de la pharmacie, de la parapharmacie et du confort quotidien le 26 septembre

- Oran abritera du 26 au 28 septembre courant la 3ème édition du salon de la pharmacie, de la parapharmacie et du confort quotidien (PHARMEX), a-t-on appris auprès de l'organisateur de cet événement professionnel.

Initiée par l'agence "Pertinence consulting", cette manifestation de trois jours regroupera au Centre de conventions d'Oran (CCO) des acteurs majeurs du domaine pharmaceutique et parapharmaceutique, des producteurs, des concepteurs et des acteurs dans la chaine de la distribution et du développement de l'industrie pharmaceutique.

Les experts en marketing et en communication, des délégués médicaux et commerciaux ainsi que les médecins prennent part à cet événement, dont le thème retenu est "la communication et le management de l'officine".

Parmi les différents intervenants au salon, qui connaitra une participation nationale, des exposants devront mettre en valeur des nouveautés dans la fabrication pharmaceutique et parapharmaceutique.

Le salon verra également la participation d'enseignants, des chercheurs et des étudiants en pharmacie ainsi que des représentants des institutions publiques à l'instar des directions de la santé et de la caisse nationale des assurances sociales.

Des ateliers et des sessions de formation seront également organisés en marge de l'exposition et auront, entre autres, pour thèmes "Améliorer la communication : pharmacien/Cna", "Rôle de l'éducation thérapeutique : cas des patient diabétique", "Management d'une équipe officinale", et autres.