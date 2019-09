Algérie: Découverte à Ghardaïa d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov

Alger — Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert, lors d'une opération de fouille et de recherche, menée lundi à Ghardaïa, un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un (01) chargeur de munitions, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

En outre, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar /6eRM, (18) personnes et saisi huit (08) camions chargés de (160) tonnes de mélange de pierres et d'or brut, ainsi que dix-sept (17) groupes électrogènes et six (06) marteaux piqueurs.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec à Oran, Mostaganem/2eRM et Annaba/5eRM, des tentatives d'émigration clandestine de (61) personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que (44) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen/2eRM.